На Урале «черный лесоруб», чтобы уйти от наказания, изменил фамилию и внешность

На Урале под суд пойдет «черный лесоруб», который вырубил 30,4 кубических метров сосны. Сообщение об обнаружении в полутора километрах от поселка Горноуральский незаконной порубки поступило в полицию в мае прошлого года от директора лесничества. Ущерб, причиненный злоумышленником, составил 450,5 тысяч рублей.

В попытке уйти от правосудия, нелегальный лесоруб переехал в Екатеринбург, сменил фамилию и даже изменил свою внешность. Мужчина отрастил бороду и перекрасил темные от природы волосы в светлый оттенок. Однако маскарад не удался — стражи порядка вычислили подозреваемого.

— Им оказался местный житель, который в 2015 году уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Тогда осужденный мужчина был амнистирован. Позже оперативники нашли граждан, которых он нанял для рубки и вывоза леса. По предварительным данным, наемных работников он ввел в заблуждение по поводу законности заготовки древесины, не имея при этом никаких разрешительных документов, — рассказали в пресс-группе МУ МВД РФ «Нижнетагильское».