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13:34 (мск), источник: Комсомольская правда

На Урале «черный лесоруб», чтобы уйти от наказания, изменил фамилию и внешность

Мужчина незаконно вырубил 30,5 кубов сосны. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил 450,5 тысяч рублей.

На Урале под суд пойдет «черный лесоруб», который вырубил 30,4 кубических метров сосны. Сообщение об обнаружении в полутора километрах от поселка Горноуральский незаконной порубки поступило в полицию в мае прошлого года от директора лесничества. Ущерб, причиненный злоумышленником, составил 450,5 тысяч рублей.

В попытке уйти от правосудия, нелегальный лесоруб переехал в Екатеринбург, сменил фамилию и даже изменил свою внешность. Мужчина отрастил бороду и перекрасил темные от природы волосы в светлый оттенок. Однако маскарад не удался — стражи порядка вычислили подозреваемого.

— Им оказался местный житель, который в 2015 году уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Тогда осужденный мужчина был амнистирован. Позже оперативники нашли граждан, которых он нанял для рубки и вывоза леса. По предварительным данным, наемных работников он ввел в заблуждение по поводу законности заготовки древесины, не имея при этом никаких разрешительных документов, — рассказали в пресс-группе МУ МВД РФ «Нижнетагильское».

На мужчину заведено уголовное дело по статьям «Незаконная рубка лесных насаждений» и «Сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины». «Черному лесорубу» могут грозить крупный штраф, принудительные работы или тюремный срок.

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