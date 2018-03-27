В Татарстане директор ЗАО «Трест Камдорстрой» утаил от налоговой свыше 82 миллионов рублей
(Казань, 27 марта, «Татар-информ»). В Татарстане директор крупной строительной компании утаил от налоговой свыше 82 миллионов рублей, сообщили ИА «Татар-информ» в
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