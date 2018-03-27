В Татарстане директор ЗАО «Трест Камдорстрой» утаил от налоговой свыше 82 миллионов рублей

Факт уклонения от уплаты налогов выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. Как стало известно ИА «Татар-информ», фигурантом громкого дела стал руководитель компании ЗАО «Трест Камдорстрой».

Полицейские установили, что руководитель строительной компании вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения об НДС, что позволило предпринимателю за два года не доплатить в государственную казну свыше 82 миллионов рублей.