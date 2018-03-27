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15:44 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане директор ЗАО «Трест Камдорстрой» утаил от налоговой свыше 82 миллионов рублей

(Казань, 27 марта, «Татар-информ»). В Татарстане директор крупной строительной компании утаил от налоговой свыше 82 миллионов рублей, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

Факт уклонения от уплаты налогов выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. Как стало известно ИА «Татар-информ», фигурантом громкого дела стал руководитель компании ЗАО «Трест Камдорстрой».

Полицейские установили, что руководитель строительной компании вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения об НДС, что позволило предпринимателю за два года не доплатить в государственную казну свыше 82 миллионов рублей.

По данному факту СУ СК России по РТ возбудило уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации». Если вина бизнесмена будет доказана, то ему может грозить до двух лет тюремного заключения.

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