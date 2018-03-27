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13:57 (мск), источник: ТАСС

Суд признал криминального авторитета Захария Калашова виновным в вымогательстве

Ранее прокурор просил приговорить Калашова к 10 годам колонии.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы во вторник признал криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) виновным в вымогательстве 8 млн рублей у владелицы ресторана Elements в Москве, передает корреспондент ТАСС.

«Калашов совместно с другими фигурантами дела совершил вымогательство в составе организованной группы», — говорится в приговоре суда.

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Наказание Калашову будет объявлено в заключительной части приговора. Прокурор ранее просил для него 10 лет колонии.

В суде во вторник судья отметил, что фигуранты дела совершили вымогательство с применением насилия, причем Калашов выступал в качестве лидера сообщества. Согласно приговору, Калашов занял лидирующие позиции в группировке после убийства Аслана Усояна по прозвищу Дед Хасан. «Калашов действовал для укрепления своего влияния в организованной группе, он назначал и отстранял нижестоящих членов группы, распоряжался так называемым общаком», — говорится в приговоре.

Судья пришел к выводу, что Калашов и другие участники преступной группы представляли собой сплоченное сообщество, основанное на жесткой иерархии и криминальных представлениях о жизни. «Калашов и другие участники группы соблюдали традиции преступного мира», — заявил судья.

Оглашение приговора началось во вторник в Никулинском суде Москвы при усиленных мерах безопасности и при большом стечении прессы. Согласно сообщению пресс-службы суда, оглашение приговора может занять два или три дня.

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По делу о вымогательстве проходят 14 граждан РФ, в том числе Калашов и Кочуйков. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное организованной группой с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере»). Максимальное наказание по ней составляет 15 лет колонии.

Как установило следствие, 14 декабря 2015 года сообщники прибыли в ресторан Elements на Рочдельской улице в Москве и стали требовать у его владелицы Жанны Ким выплаты 8 млн рублей под угрозой применения насилия и повреждения имущества. Кроме того, с июня 2015 года по август 2016 года они вымогали 10 млн рублей у генерального директора крупного акционерного общества. Участники группировки были задержаны 24 августа 2016 года и заключены под стражу.

Дело сотрудников СК

По версии следствия, после возбуждения дела Калашов предпринял попытку повлиять на его закрытие, передав взятку высокопоставленным сотрудникам Следственного комитета.

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Глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и замначальника ГСУ СК РФ по Москве Денис Никандров были задержаны сотрудниками ФСБ в июле 2016 года. Они обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору»).

По данным следствия, высокопоставленные сотрудники СК, вступив в преступный сговор с Калашовым, получили взятку в €500 тыс. за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение Кочуйкова.

Дело в отношении Ламонова выделено в особое производство, материалы в отношении Максименко и Никандрова рассматриваются по существу в Мосгорсуде.

Воры в законе решили, кто займет место Шакро Молодого
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26 марта© Ньюстюб
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