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13:46 (мск), источник: Интерфакс

Певец Витас получил семь суток ареста за холостую стрельбу в Подмосковье

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — Одинцовский городской суд отправил под административный арест певца Витаса (Виталия Грачева), который на прошлой неделе устроил стрельбу из охолощенного пистолета в районе Рублево-Успенского шоссе.

«Суд признал Грачева виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде административного ареста на семь суток», — сообщила «Интерфаксу» во вторник пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

Витас признан виновным в правонарушении, предусмотренном ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Максимальное наказание по данному правонарушению предусматривает 15 суток ареста.

21 марта в подмосковной Барвихе певец устроил холостую стрельбу, после чего был задержан.

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