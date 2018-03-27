Певец Витас получил семь суток ареста за холостую стрельбу в Подмосковье
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — Одинцовский городской суд отправил под административный арест певца Витаса (Виталия Грачева), который на прошлой неделе устроил стрельбу из охолощенного пистолета в районе
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