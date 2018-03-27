Иркутянин прогулялся голым по кафе, а потом угнал автомобиль

В Иркутске полицейские ищут угонщика автомобиля. Но история на этот раз не совсем необычная. Сильно напившись, парень сначала на потеху зевакам прошелся по небольшому кафе абсолютно голым. Потом он, видимо, замерз, сходил домой, оделся и отправился искать приключения дальше.

— Он вошел в подъезд дома по улице Лермонтова, зачем-то взял цветочный горшок и зашел в чужую незапертую квартиру, — рассказывают в ГУ МВД по Иркутской области. — Пока хозяева спали, он потихоньку стащил ключи от автомобиля, а заодно оставил следы земли.

На улице он сел за руль чужой машины «Хундай», с управлением, конечно же, на пьяную голову не справился и устроил ДТП — врезался в легковой автомобиль. Потом он развернулся и уехал, в итоге бросив угнанное авто на улице Рылеева.