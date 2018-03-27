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13:54 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В столице Урала массово эвакуируют торговые центры

После кемеровской трагедии.

27 марта в Екатеринбурге проходят эвакуации в местах массового скопления людей. Поводом для учений стало ЧП в Кемерово, где при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» погиб 41 ребенок и 23 взрослых, передает «Уралинформбюро».

Очевидцы в паблике «Инцидент. Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» сообщают, что людей вывели из торгового центра «Краснолесье», бизнес-центров «Арена» и «Саммит», а также из Ельцин Центра.

Подобные повальные эвакуации проходят сейчас во многих крупных городах страны. В частности, тотальную проверку торговых центров власти объявили в Тюмени и Челябинске.

Страшный пожар в Кемерово произошел вечером 25 марта. Пламя охватило 1 500 «квадратов». По официальным данным, погибло 64 человека, еще 53 пострадали.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по трем статьям: «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В качестве подозреваемых по делу задержаны и допрошены 5 человек.

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