В столице Урала массово эвакуируют торговые центры

27 марта в Екатеринбурге проходят эвакуации в местах массового скопления людей. Поводом для учений стало ЧП в Кемерово, где при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» погиб 41 ребенок и 23 взрослых, передает «Уралинформбюро».

Очевидцы в паблике «Инцидент. Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» сообщают, что людей вывели из торгового центра «Краснолесье», бизнес-центров «Арена» и «Саммит», а также из Ельцин Центра.

Подобные повальные эвакуации проходят сейчас во многих крупных городах страны. В частности, тотальную проверку торговых центров власти объявили в Тюмени и Челябинске.

Страшный пожар в Кемерово произошел вечером 25 марта. Пламя охватило 1 500 «квадратов». По официальным данным, погибло 64 человека, еще 53 пострадали.