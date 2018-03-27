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18:35 (мск), источник: Sputnik

Тело узбекистанки, попавшей под поезд в Казахстане, доставили на родину

Женщина погибла под колесами грузового поезда 23 марта.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. МЧС Узбекистана совместно с МИД республики доставили на родину тело узбекистанки, попавшей под поезд в Казахстане.

Напомним, 23 марта при переходе через железнодорожный переезд в районе станции Карабас в Абайском районе Карагандинской области Казахстана гражданка Р. Сатимова 1980 года рождения попала под грузовой поезд.

Женщина скончалась на месте происшествия.

Как передает МЧС РУ, тело погибшей передадут родственникам в Алтынкульский район Андижанской области.

На прошлой неделе в Ташкентском метрополитене женщина бросилась под поезд на станции «Беруни». Узбечка попыталась покончить с собой, однако охранники метрополитена вовремя вытащили ее и оказали первую медицинскую помощь.

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