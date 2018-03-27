Тело узбекистанки, попавшей под поезд в Казахстане, доставили на родину

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. МЧС Узбекистана совместно с МИД республики доставили на родину тело узбекистанки, попавшей под поезд в Казахстане.

Напомним, 23 марта при переходе через железнодорожный переезд в районе станции Карабас в Абайском районе Карагандинской области Казахстана гражданка Р. Сатимова 1980 года рождения попала под грузовой поезд.

Женщина скончалась на месте происшествия.

Как передает МЧС РУ, тело погибшей передадут родственникам в Алтынкульский район Андижанской области.