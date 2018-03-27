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14:16 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Инспектор ГИБДД в Златоусте ударил автомобилистку

Уголовное дело заведено после служебного расследования на инспектора ГИБДД Златоуста.

Полицейского подозревают в превышении должностных полномочий. Установлено, что во время патрулирования проезжей части сотрудник правопорядка с силой толкнул 34-летнюю автомобилистку, после чего женщина упала и ударилась головой об асфальт. С сотрясением головного мозга пострадавшая угодила в больницу, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

«Следственными органами по г. Златоуст СУ СК России по Челябинской области по материалам службы собственной безопасности ГУ МВД региона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации «Превышение должностных полномочий», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД.

Инспектор отстранен от работы и сейчас находится в СИЗО. Ему грозит увольнение из органов внутренних дел и суд, а к дисциплинарной ответственности привлекут его руководителей.

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