(Видео) Свежие «заплатки» на дорогах развалились на следующий день
Еще вчера кишиневская дорожная служба латала ямы на пересечении улиц Митрополита Варлаама и Тигина, а уже сегодня на этом месте снова зияет дыра.
Еще вчера кишиневская дорожная служба латала ямы на пересечении улиц Митрополита Варлаама и Тигина, а уже сегодня на этом месте снова зияет дыра.
Вчера, 26 марта, в сети было популярно видео, на котором видно, что рабочие укладывают асфальт прямо в лужи. Горожане еще тогда не поверили, что ремонт будет долговечным, но в примэрии успокоили: такой метод восстановления дорожного покрытия является временным и направлен на предупреждение аварийных ситуаций.
«Учитывая, что после зимнего сезона на улицах образовались опасные ямы, муниципальные службы в настоящее время с помощью временных материалов покрывают заплатками эти ямы для предотвращения
Сегодня худшие опасения горожан подтвердились: насыпи нет, она вся размазана по злополучному перекрестку. Об этом свидетельствует видеоролик, размещенный в социальной сети на странице StopHam Moldova.
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