Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ в США удивило англичан ответом на оскорбление
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
В России набирает популярность «медленное кесарево»
МИД Украины отреагировал на пожар в Кемерово
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Какой кофе точно взбодрит вас с утраИ никакого вреда здоровью
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Названа причина смерти Сергея Мавроди
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
В Сети обсуждают экстремальный поступок Шепелева – СМИ
Эксперт: Залп ракет Х-32 по авиа эскадре фатален
В Сети раскритиковали «неестественную» внешность Стеши Маликовой
Бывшая девушка Павла Табакова выходит замуж
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Как собственный дом убивает вас
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Фоторепортажи
10Sony назвал победителей World Photography Awards
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
17:08 (мск), источник: Actualitati.md

(Видео) Свежие «заплатки» на дорогах развалились на следующий день

Еще вчера кишиневская дорожная служба латала ямы на пересечении улиц Митрополита Варлаама и Тигина, а уже сегодня на этом месте снова зияет дыра.

Источник: Actualitati.md

Вчера, 26 марта, в сети было популярно видео, на котором видно, что рабочие укладывают асфальт прямо в лужи. Горожане еще тогда не поверили, что ремонт будет долговечным, но в примэрии успокоили: такой метод восстановления дорожного покрытия является временным и направлен на предупреждение аварийных ситуаций.

«Учитывая, что после зимнего сезона на улицах образовались опасные ямы, муниципальные службы в настоящее время с помощью временных материалов покрывают заплатками эти ямы для предотвращения дорожно-транспортных происшествий», — отмечалось в сообщении примэрии.

Сегодня худшие опасения горожан подтвердились: насыпи нет, она вся размазана по злополучному перекрестку. Об этом свидетельствует видеоролик, размещенный в социальной сети на странице StopHam Moldova.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Пожар в коммерческом помещении в новострое на Буюканах: помещение не...
Додон: возмущён решением правительства Молдовы о высылке из страны...
Путин объявил траур в связи с трагедией в Кемерово
Вице-губернатор Кузбасса на коленях попросил прощения за пожар
Более 25 стран НАТО высылают российских дипломатов
Кого хотят арестовать по делу о пожаре в Кемерово
Германия разрешила строительство «Северного потока-2»
На Курилах обнаружили редкие соединения золота и палладия
Российским военным отправили первых «Терминаторов»
Спорт
«Нужен был человек, которому все пофиг». Как мы победили Францию О легендарном матче рассказывают Тихонов, Онопко, Хохлов, Гершкович и комментатор Гусев
Авто
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин Иранский автопроизводитель Iran Khodro Company (IKCO) и белорусский автозавод «Юнисон» подписали контракт на производство автомобилей Dena и Dena Plus
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
30-летняя дочь Ларисы Удовиченко попробует себя в кино Мария Удовиченко осваивает в Италии одну из кинопрофессий
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
Какие звездные пары все мечтают воссоединить Есть такие звездные пары, о расставании которых поклонники даже не хотят вспоминать, и продолжают надеяться на их воссоединение.
Дети
35-летняя Сати Казанова перестала скрывать беременность В Сети появилось видео, на котором можно увидеть округлившийся живот певицы.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь