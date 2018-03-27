(Видео) Свежие «заплатки» на дорогах развалились на следующий день

Источник: Actualitati.md

Вчера, 26 марта, в сети было популярно видео, на котором видно, что рабочие укладывают асфальт прямо в лужи. Горожане еще тогда не поверили, что ремонт будет долговечным, но в примэрии успокоили: такой метод восстановления дорожного покрытия является временным и направлен на предупреждение аварийных ситуаций.

«Учитывая, что после зимнего сезона на улицах образовались опасные ямы, муниципальные службы в настоящее время с помощью временных материалов покрывают заплатками эти ямы для предотвращения дорожно-транспортных происшествий», — отмечалось в сообщении примэрии.