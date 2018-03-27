Мошенница продала пенсионерке в Снежинске «чудо-лекарство» за 100 тыс. рублей

По словам потерпевшей, днем ей на домашний телефон позвонила незнакомка, представившаяся медсестрой поликлиники. В разговоре аферистка убедила пожилую горожанку купить лекарство стоимостью более 100 тыс. рублей. «Чтобы безотлагательно начать лечение, пенсионерке пообещали, что лекарство будет ей доставлено в течение трех дней ускоренной почтой. Следуя инструкциям звонившей, женщина перевела требуемые средства на банковский счет, который ей продиктовали. Не получив медикаменты в назначенное время, потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию», — говорится в сообщении.