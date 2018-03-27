В Челябинске маршрутка насмерть сбила девушку
В Челябинске 27 марта произошло смертельное ДТП с участием маршрутки.
В Челябинске 27 марта произошло смертельное ДТП с участием маршрутки.
В Тракторозаводском районе автотранспорт сбил 21-летнюю девушку, она скончалась, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
«По предварительным данным, полученным от сотрудников челябинской Госавтоинспекции, прибывшим на место происшествия, установлено, что сегодня, в дневное время, вблизи дома № 10 по улице Хохрякова водитель маршрутного микроавтобуса совершил наезд на
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Полицейскими проводится проверка, направленная на установление всех причин и обстоятельств произошедшего.
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