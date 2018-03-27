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14:19 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске маршрутка насмерть сбила девушку

В Челябинске 27 марта произошло смертельное ДТП с участием маршрутки.

В Тракторозаводском районе автотранспорт сбил 21-летнюю девушку, она скончалась, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области.

«По предварительным данным, полученным от сотрудников челябинской Госавтоинспекции, прибывшим на место происшествия, установлено, что сегодня, в дневное время, вблизи дома № 10 по улице Хохрякова водитель маршрутного микроавтобуса совершил наезд на пешехода-девушку, 1997 года рождения, которая в результате происшествия получила травмы, несовместимые с жизнью», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Полицейскими проводится проверка, направленная на установление всех причин и обстоятельств произошедшего.

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