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14:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Коммунальные махинации на 170 миллионов рублей расследуют в Бердске

Задержаны руководители трех крупных компаний города.

Новосибирские следователи возбудили уголовные дела в отношении директора ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» Владимира Дыненкова, директора МУП «Комбинат бытовых услуг» Александра Кожина и руководителя одного из муниципальных унитарных предприятий Бердска Сергея Оленича.

Расследование идет по фактам «превышения должностных полномочий» и «пособничества в превышении должностных полномочий».

— В 2006 году Владимир Дыненков заключил с МУП «Бердский водоконал», правопреемником которого является МУП «Комбинат бытовых услуг», договор на отпуск питьевой воды и соответственно взял обязательства ежемесячно производить полную оплату по данным приборов учета, — рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК по области.

А в сентябре прошлого года сотрудники «Комбината бытовых услуг» обнаружили незаконные подключения комплексом «Сибиряк» к водопроводу холодного водоснабжения. После расчетов выяснилось, что компания должна оплатить более 170 миллионов рублей.

Владимир Дыненков через Сергея Оленича обратился к Александру Кожину с целью снизить сумму долга аж до 380 тысяч рублей.

Ведовство сообщает, что все фигуранты задержаны, изымается имеющая значение для следствия документация.

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