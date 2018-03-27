Коммунальные махинации на 170 миллионов рублей расследуют в Бердске
Задержаны руководители трех крупных компаний города.
Задержаны руководители трех крупных компаний города.
Новосибирские следователи возбудили уголовные дела в отношении директора ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» Владимира Дыненкова, директора МУП «Комбинат бытовых услуг» Александра Кожина и руководителя одного из муниципальных унитарных предприятий Бердска Сергея Оленича.
Расследование идет по фактам «превышения должностных полномочий» и «пособничества в превышении должностных полномочий».
— В 2006 году Владимир Дыненков заключил с МУП «Бердский водоконал», правопреемником которого является МУП «Комбинат бытовых услуг», договор на отпуск питьевой воды и соответственно взял обязательства ежемесячно производить полную оплату по данным приборов учета, — рассказывают в
А в сентябре прошлого года сотрудники «Комбината бытовых услуг» обнаружили незаконные подключения комплексом «Сибиряк» к водопроводу холодного водоснабжения. После расчетов выяснилось, что компания должна оплатить более 170 миллионов рублей.
Владимир Дыненков через Сергея Оленича обратился к Александру Кожину с целью снизить сумму долга аж до 380 тысяч рублей.
Ведовство сообщает, что все фигуранты задержаны, изымается имеющая значение для следствия документация.
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