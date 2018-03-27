Воронежская прокуратура проверит пожарную безопасность в торговых центрах

Прокурорские проверки начнутся с сегодняшнего дня и продлятся до середины апреля. Особое внимание сотрудники ведомства уделят наличию и исправности систем пожаротушения в торговых центрах, оповещения людей о пожаре, первичных средств пожаротушения.

Устроить массовые проверки в торговых центрах поручила Генпрокуратура РФ после трагедии в Кемерово, которая произошла в прошедшее воскресенье. При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе дети. Среду, 28 марта, Владимир Путин объявил общероссийским днем траура в связи с трагедией в Кемерово.