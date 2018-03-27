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20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
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14:48 (мск), источник: ТАСС

Администрация Кемерова опубликовала список погибших и пропавших без вести при пожаре

В перечне погибших, личность которых установлена, — 25 человек.

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20
фотографий
20
фотографий

КЕМЕРОВО, 27 марта. /ТАСС/. Администрация Кемерова опубликовала полный список погибших, пропавших без вести, а также госпитализированных в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Список размещен на сайте городской администрации. Отметим, что сразу после публикации списка сайт администрации Кемерово оказался недоступен.

В списке граждан, которые числятся пропавшими без вести, 38 человек. Среди них 26 детей, даты рождения еще двоих человек не указаны. В перечне погибших, личность которых установлена — 25 человек. Из них 13 детей, возраст одного человека не уточняется.

Среди госпитализированных указано 69 человек, сколько из них находятся в лечебных учреждениях сейчас, не уточняется.

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32
фотографии
32
фотографии

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, власти обещали в ближайшее время разместить в открытом доступе полную информацию о погибших и пострадавших.

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Во время загрузки произошла ошибка.
14:42 (мск)© Ньюстюб
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