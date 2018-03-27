Администрация Кемерова опубликовала список погибших и пропавших без вести при пожаре

КЕМЕРОВО, 27 марта. /ТАСС/. Администрация Кемерова опубликовала полный список погибших, пропавших без вести, а также госпитализированных в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» . Список размещен на сайте городской администрации. Отметим, что сразу после публикации списка сайт администрации Кемерово оказался недоступен.

В списке граждан, которые числятся пропавшими без вести, 38 человек. Среди них 26 детей, даты рождения еще двоих человек не указаны. В перечне погибших, личность которых установлена — 25 человек. Из них 13 детей, возраст одного человека не уточняется.