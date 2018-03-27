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14:36 (мск), источник: АиФ Уфа

Смертельное ДТП: в Башкирии столкнулись два грузовика

На месте происшествия работает полиция.

В Башкирии днём 27 марта произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

В Белорецком районе на 135 километре дороги «Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск» 47-летний водитель на грузовике «ГАЗ» столкнулся с попутным «КамАЗом», за рулём которого был 32-летний местный житель. В результате аварии водитель «ГАЗа» скончался.

На месте происшествия работает полиция. Подробности уточняются.

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