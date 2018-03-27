Смертельное ДТП: в Башкирии столкнулись два грузовика
На месте происшествия работает полиция.
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На месте происшествия работает полиция.
В Башкирии днём 27 марта произошло смертельное ДТП, сообщает
В Белорецком районе на 135 километре дороги «Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск» 47-летний водитель на грузовике «ГАЗ» столкнулся с попутным «КамАЗом», за рулём которого был 32-летний местный житель. В результате аварии водитель «ГАЗа» скончался.
На месте происшествия работает полиция. Подробности уточняются.
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