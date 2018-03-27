Смертельное ДТП: в Башкирии столкнулись два грузовика

В Белорецком районе на 135 километре дороги «Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск» 47-летний водитель на грузовике «ГАЗ» столкнулся с попутным «КамАЗом», за рулём которого был 32-летний местный житель. В результате аварии водитель «ГАЗа» скончался.