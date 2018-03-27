В Ростовской области полицейского осудили за премии подчиненным

Суд признал Владимира Панчехина виновным в превышении должностных полномочий. В 2016 году он должен был заплатить премии только тем сотрудникам, у которых не было дисциплинарных взысканий, но он разделил премиальный фонд между всеми участковыми, выписав премию и себе.