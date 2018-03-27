Сотрудники ГИБДД задержали преступника, который напал на школьницу в Иркутске
На преступника завели уголовное дело, ему грозит до 4 лет лишения свободы.
На преступника завели уголовное дело, ему грозит до 4 лет лишения свободы.
Не сказать в двух словах какой стресс испытала десятиклассница Полина, хорошо, что рядом были полицейские и смогли помочь. В воскресенье, 25 марта, она прогуливалась по улице Ленина в Иркутске, вдруг на нее напал прохожий и отобрал телефон.
— Однако школьница не растерялась и тут же обратилась за помощью к инспекторам экипажа
Надо отдать должное, сотрудники ОБДПС ГИБДД Межмуниципального Управления МВД России «Иркутское» среагировали быстро, они буквально в течение пары минут настигли грабителя, скрутили его и отвезли в отделение. Ему ничего не оставалось, как только во всем признаться, тем более, что похищенный мобильник был еще при нем. На преступника завели уголовное дело, ему грозит до 4 лет лишения свободы.
А лейтенанта полиции Дениса Каргина и старшину полиции Дмитрия Зиновьева ждет благодарность. Сначала от родителей девочки, они уже оценили отзывчивость и оперативность инспекторов, а потом и от руководства. Сотрудников решено поощрить.
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