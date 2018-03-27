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16:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Сотрудники ГИБДД задержали преступника, который напал на школьницу в Иркутске

На преступника завели уголовное дело, ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Не сказать в двух словах какой стресс испытала десятиклассница Полина, хорошо, что рядом были полицейские и смогли помочь. В воскресенье, 25 марта, она прогуливалась по улице Ленина в Иркутске, вдруг на нее напал прохожий и отобрал телефон.

— Однако школьница не растерялась и тут же обратилась за помощью к инспекторам экипажа дорожно-патрульной службы, которые в этот момент были на патрулировании, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Надо отдать должное, сотрудники ОБДПС ГИБДД Межмуниципального Управления МВД России «Иркутское» среагировали быстро, они буквально в течение пары минут настигли грабителя, скрутили его и отвезли в отделение. Ему ничего не оставалось, как только во всем признаться, тем более, что похищенный мобильник был еще при нем. На преступника завели уголовное дело, ему грозит до 4 лет лишения свободы.

А лейтенанта полиции Дениса Каргина и старшину полиции Дмитрия Зиновьева ждет благодарность. Сначала от родителей девочки, они уже оценили отзывчивость и оперативность инспекторов, а потом и от руководства. Сотрудников решено поощрить.

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