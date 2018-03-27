Жительница Ростовской области добилась компенсации за падение на скользкой улице
Жительница Волгодонска Ростовской области получила 90 тыс. рублей компенсации с детской городской больницы, на территории которой она упала
Жительница Волгодонска Ростовской области получила 90 тыс. рублей компенсации с детской городской больницы, на территории которой она упала
Женщина подходила к городской больнице, чтобы оформить госпитализацию сына. Подходя к двери, женщина поскользнулась и упала на покрытой наледью дорожке, которая была припорошена снегом и не присыпана песком. В итоге она сломала ногу.
«В добровольном порядке МУЗ “Детская городская больница” частично компенсировал понесенные расходы на лечение, однако в выплате компенсации морального вреда отказал. В связи с этим пострадавшая просила суд взыскать с больницы компенсацию морального вреда и понесенные ею убытки в виде затрат на лечение», — сообщает
Волгодонской районный суд Ростовской области пришел к выводу, что больница не исполнила надлежащим образом обязанность по уборке территории и взыскал с учреждения компенсацию морального вреда в размере 90 тыс. рублей.
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