Жительница Ростовской области добилась компенсации за падение на скользкой улице

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Женщина подходила к городской больнице, чтобы оформить госпитализацию сына. Подходя к двери, женщина поскользнулась и упала на покрытой наледью дорожке, которая была припорошена снегом и не присыпана песком. В итоге она сломала ногу.

«В добровольном порядке МУЗ “Детская городская больница” частично компенсировал понесенные расходы на лечение, однако в выплате компенсации морального вреда отказал. В связи с этим пострадавшая просила суд взыскать с больницы компенсацию морального вреда и понесенные ею убытки в виде затрат на лечение», — сообщает пресс-служба Ростовского областного суда.