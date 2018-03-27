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17:55 (мск), источник: Actualitati.md

Примару-демократу грозит 7 лет тюрьмы за подделку документов

Зинаида Панаите, примар от ДПМ села Негрешть, района Стрэшень, предстанет перед судом за подделку документов и извлечении выгоды из влияния.

Источник: Actualitati.md

Чиновница указала ложную информацию в документах аттестационной комиссии, чтобы отстранить от должности неугодного ей сотрудника примэрии. Зинаида Панаите поставила подчиненному двойку, несмотря на то, что не все члены комиссии подписали документ, а две подписи вообще поставили другие люди.

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По части обвинения в извлечении выгоды из влияния примар подозревается в том, что с марта по сентябрь 2016 года обязала экономического агента доставить еду и напитки для праздничного мероприятия в примэрии. Этому же экономическому агенту было поручено обеспечить офис примэрии мебелью.

Если суд признает чиновницу виновной, ее ждет срок от 2 до 7 лет заключения без права занимать определенные должности до 10 лет.

Actualitati.md отмечает, что Зинаида Панаите занимает кресло примара уже второй срок. На первых выборах она участвовала по спискам либеральной партии, а во второй по спискам Демократической партии Молдовы.

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