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15:40 (мск), источник: Newsroom24.ru

Рост числа преступлений зафиксирован в 2017 году в Нижегородской области

Значительно возросло количество мошенничеств и тяжких преступлений.

Рост числа преступлений зафиксирован в 2017 году в Нижегородской области. Об этом сообщили представители областной прокуратуры 27 марта на пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года.

Согласно информации, число зарегистрированных преступлений увеличилось на 4,7%. В 2017 году их количество составило 42 127 преступлений, в 2016 году — 40 238.

Значительный рост числа преступлений, на 17%, произошел за счет увеличения особо тяжких и тяжких преступлений.

Заметен также рост преступлений, связанных с половой неприкосновенностью граждан. В 2017 году их число составило 206, в 2016 году — 178.

Увеличилось количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних.
В 2017 году зафиксировано 1392 подобных преступления. За аналогичный период прошлого года их число составляло 949.

В 2017 году зафиксировано 278 убийств, что на 26,9% больше чем в 2016 году (219).

Число уголовных дел, возбужденных по ч.4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») в 2017 году составило 109, тогда как за аналогичный период прошлого года их было возбуждено 88.

Увеличилось число преступлений средней тяжести. Так, количество совершенных краж возросло на 631 единицу (рост на 7,2%), грабежей — на 91 (рост на 13,5%). Значительная доля увеличения числа преступлений приходится на мошенничества — на 1090 преступлений (рост на 66,3%).

Возросло на 63,3% число преступлений, связанных с неуплатой алиментов на (рост на 358 преступлений), с оборотом наркотиков (ст. 228 УК РФ) — на 4,9% (рост на 37 преступлений), а также преступлений связанных с хищением документов (ст. 325 УК РФ) — на 50,6% (рост на 40 преступлений).

Кроме того, органами прокуратуры в 2017 году было выявлено 3572 преступления, укрытых от регистрации.

По итогам первых двух месяцев 2018 года на территории региона увеличился рост зарегистрированных преступлений на 4,8% (с 5833 до 6111 единиц). При этом рост особо тяжких преступлений составил 24%.

Существенно увеличилось количество совершенных изнасилований: с трех за два месяца 2017 году до 16-ти за аналогичный период 2018 года.

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