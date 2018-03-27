На пожаре в «Зимней вишне» погибли женщина и ребенок из Железногорска
Ольга Федина вместе с падчерицей были в Кемерово в гостях и отправились в злополучный
Ольга Федина вместе с падчерицей были в Кемерово в гостях и отправились в злополучный
На пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» погибли женщина и ребенок из Железногорска Красноярского края. Об этом сообщили железногорские СМИ.
Ольга Федина вместе с падчерицей были в Кемерово в гостях и отправились в злополучный
Железногорцы устроили стихийную акцию памяти погибших в Кемерово. Жители вечером 27 марта пришли на центральную площадь города с цветами, белыми шарами и свечами.
28 марта в России объявлен общенациональный траур по жертвам пожара в Кемерово. 25 марта там сгорел
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