На пожаре в «Зимней вишне» погибли женщина и ребенок из Железногорска

На пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» погибли женщина и ребенок из Железногорска Красноярского края. Об этом сообщили железногорские СМИ.

Ольга Федина вместе с падчерицей были в Кемерово в гостях и отправились в злополучный торгово-развлекательный центр. Возраст ребенка не уточняется, а Ольге 9 апреля должно было исполниться 46 лет.

Железногорцы устроили стихийную акцию памяти погибших в Кемерово. Жители вечером 27 марта пришли на центральную площадь города с цветами, белыми шарами и свечами.