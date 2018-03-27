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15:54 (мск), источник: Newslab.ru

На пожаре в «Зимней вишне» погибли женщина и ребенок из Железногорска

Ольга Федина вместе с падчерицей были в Кемерово в гостях и отправились в злополучный торгово-развлекательный центр.

На пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» погибли женщина и ребенок из Железногорска Красноярского края. Об этом сообщили железногорские СМИ.

Ольга Федина вместе с падчерицей были в Кемерово в гостях и отправились в злополучный торгово-развлекательный центр. Возраст ребенка не уточняется, а Ольге 9 апреля должно было исполниться 46 лет.

Железногорцы устроили стихийную акцию памяти погибших в Кемерово. Жители вечером 27 марта пришли на центральную площадь города с цветами, белыми шарами и свечами.

28 марта в России объявлен общенациональный траур по жертвам пожара в Кемерово. 25 марта там сгорел торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня», погибли не менее 64 человек, в том числе 41 ребенок.

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 На пожаре в «Зимней вишне» погибли женщина и ребенок из Железногорска
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