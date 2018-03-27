В Перми адвокат направил в суд восемь поддельных исков

По данным краевой прокуратуры, в декабре 2017 года в Орджоникидзевский районный суд Перми от имени работников указанной организации направлено восемь исковых заявлений о взыскании якобы невыплаченной заработной платы на сумму 230 тысяч рублей и компенсации морального вреда. Интересы истцов представлял адвокат, лично в суд они не приходили.

В ходе проверки стало ясно, что заявители вообще не работали в данной организации и в суд с исками не обращались. Представленные адвокатом доверенности от их имени являлись поддельными.

При этом налоговая сообщает, что финансово-хозяйственная деятельность ООО «СтройСнабКомплект» не велась. Ее учредитель и директор в настоящее время отбывает наказание по приговору суда в исправительном учреждении.