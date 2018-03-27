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15:37 (мск), источник: Новости Перми

В Перми адвокат направил в суд восемь поддельных исков

Прокуратура Орджоникидзевского района г. Перми организовала проверку деятельности ООО «СтройСнабКомплект». Причиной послужили иски от работников организации о якобы невыплате им зарплаты.

По данным краевой прокуратуры, в декабре 2017 года в Орджоникидзевский районный суд Перми от имени работников указанной организации направлено восемь исковых заявлений о взыскании якобы невыплаченной заработной платы на сумму 230 тысяч рублей и компенсации морального вреда. Интересы истцов представлял адвокат, лично в суд они не приходили.

В ходе проверки стало ясно, что заявители вообще не работали в данной организации и в суд с исками не обращались. Представленные адвокатом доверенности от их имени являлись поддельными.

При этом налоговая сообщает, что финансово-хозяйственная деятельность ООО «СтройСнабКомплект» не велась. Ее учредитель и директор в настоящее время отбывает наказание по приговору суда в исправительном учреждении.

Материалы проверки прокуратура направила в правоохранительные органы. После рассмотрения было возбуждено уголовное дело по статье «Фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле или его представителем».

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