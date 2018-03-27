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16:05 (мск), источник: РИА Новости

Митинг в Кемерово после пожара в ТЦ продолжается уже десять часов

КЕМЕРОВО, 27 мар — РИА Новости. Митинг на главной площади Кемерово после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» продолжается уже 10 часов, передает корреспондент РИА Новости.

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Стихийный митинг начался в 9 утра по местному времени (05.00 мск). Несмотря на то, что представители властей уже ушли, объяснив собравшимся, что им необходимо оказывать помощь пострадавшим, митингующие остаются на площади Советов. Более того, после окончания рабочего дня прибывают новые люди. Порядок поддерживают отряды полиции, инцидентов нет.

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Несколько часов назад вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встал на колени и попросил прощения у участников митинга.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 год, 153 жертвы).

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