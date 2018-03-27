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15:55 (мск), источник: Интерфакс

Родственники сообщили в СКР о пропаже 67 человек во время пожара в Кемерове

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU. В Следственном комитете сообщили, что по заявлениям родственников всего пропавшими в результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» числятся 67 человек, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

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«На данный момент следствие располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек во время пожара в торговом центре в Кемерове», — сказала Петренко во вторник «Интерфаксу».

Она напомнила, что «с момента пожара и по настоящее время обнаружены и доставлены в морг тела 59 погибших». По ее словам, уже опознаны тела 21 погибшего, родственникам выданы разрешения для их захоронения.

«Некоторые тела сильно повреждены огнем. Для их идентификации назначены и проводятся генетические экспертизы. Во избежание ошибок на данном этапе СК считает невозможной публикацию списков погибших при пожаре», — сказала Петренко.

Ранее на сайте администрации Кемерова появился список, согласно которому без вести пропавшими на территории ТЦ числятся 38 человек. На момент написания материала вновь открыть этот сайт не удается.

До этого сообщалось, что родственники жертв пожара в Кемерове собрали данные о 85 пропавших без вести. «Данные получены лично, по почте и смс. Фамилии не повторяются. 70% пропавших без вести — дети, средний возраст — 10−13 лет», — сообщили в штабе, созданном родственниками жертв пожара.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей. По последним данным, погибли 64 человека. Госпитализированы 15 человек.

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