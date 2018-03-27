В Новокуйбышевске мужчина спас из горящего дома 5-летнего мальчика
Сергей Колузанов руками разбил окно и вытащил полуголого ребенка наружу.
Сергей Колузанов руками разбил окно и вытащил полуголого ребенка наружу.
Во вторник, 27 марта, в 9:05 в Новокуйбышевске на проспекте Мира, 47 произошел пожар. Там в одной из квартир шестиквартирного дома загорелись домашние вещи. По данным ГУ МЧС по Самарской области, площадь пожара составила 20 кв. метров.
Первым на пожар приехал один из жителей дома — Сергей Колузанов. О том, что горят соседи, ему сообщила жена. Мужчина увидел, что весь дом в дыму, а возле него бегает паникующая женщина. Как оказалось, в плену горящей квартиры оказался 5-летний мальчик.
Сергей, не мешкая, подбежал к веранде, где находился ребенок, разбил руками окно и вытащил полуголого малыша наружу. Благодаря своевременным действиям мужчины ребенок не пострадал.
«В четвертой квартире живет неблагополучная пьющая семья, — приводит “Спасение 24” слова жильцов дома. — Теперь
Отметим, что на тушение пожара выезжали 9 огнеборцев и 2 единицы техники. Ликвидировать возгорание им удалось в 9:41. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.
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