Волгоградцев просят помочь в розыске угонщиков автомобиля
Полиция Волгограда обращается за помощью в розыске двух молодых парней, которых подозревают в угоне чужой машины.
Полиция Волгограда обращается за помощью в розыске двух молодых парней, которых подозревают в угоне чужой машины.
Неделю назад в отдел полиции № 6 УМВД России по Волгограду пришел 27-летний мужчина. Молодой человек заявил, что у него угнали «ВАЗ- 21150». Он оставил на ночь машину у одного из домов по улице Панфиловская, а утром не обнаружил ее на месте. В поисках машины полиция первым делом стала просматривать записи с камер видеонаблюдения, расположенных на объектах неподалеку от места преступления. И камера одной из АЗС зафиксировала угонщиков. Как видно на кадрах, двое молодчиков подъехали на угнанной машине на заправку в Советском районе Волгограда. Оплатили топливо и скрылись, уточнили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.
Сейчас оперативники разыскивают этих любителей чужого имущества. И обращаются ко всем, кто опознал подозреваемых, сообщить об этом в полицию по телефонам: 93−01−11 (дежурная часть УМВД по Волгограду) 46−51−15 (дежурная часть отдела полиции № 6 УМВД по Волгограду).
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