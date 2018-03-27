Волгоградцев просят помочь в розыске угонщиков автомобиля

Неделю назад в отдел полиции № 6 УМВД России по Волгограду пришел 27-летний мужчина. Молодой человек заявил, что у него угнали «ВАЗ- 21150». Он оставил на ночь машину у одного из домов по улице Панфиловская, а утром не обнаружил ее на месте. В поисках машины полиция первым делом стала просматривать записи с камер видеонаблюдения, расположенных на объектах неподалеку от места преступления. И камера одной из АЗС зафиксировала угонщиков. Как видно на кадрах, двое молодчиков подъехали на угнанной машине на заправку в Советском районе Волгограда. Оплатили топливо и скрылись, уточнили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.