Дело экс-главы деплесхоза Нижегородской области Горелова направила в суд прокуратура

Дело
Чиновник обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.
С апреля 2011 года по март 2014 года директор Департамента лесного хозяйства при пособничестве бывшего директора Семеновского спецсемлесхоза, используя свои служебные полномочия, дал своим подчиненным указания заключить госконтракты на выращивание посадочного материала. При этом срок действия контрактов не позволял вырастить стандартный посадочный материал. Сеянцы, выращенные в рамках госконтрактов, на цели лесовосстановления региона использованы не были, что повлекло ущерба государству в размере 19,6 млн рублей.
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