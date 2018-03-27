Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ в США удивило англичан ответом на оскорбление
Обвиненный в поджоге ТРЦ в Кемерове мужчина выступил с заявлением
Как жили беременные 150 лет назад
Паника, отсутствие оповещения: очевидцы - о пожаре в Кемерове
Анастасию Костенко сравнили с Анджелиной Джоли
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
Журналист напомнил слова Путина после трагедии в «Хромой лошади»
Ахеджакова прокомментировала ситуацию с Савченко
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Германия намерена послать РФ «сигнал» о «серьезных последствиях»
Эксперт: Новая ракета Путина меняет баланс в мире
Елена Воробей сменила имидж
Анастасию Костенко сравнили с Анджелиной Джоли
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Как собственный дом убивает вас
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Что не так с торговыми центрами в России
Фоторепортажи
10Sony назвал победителей World Photography Awards
10Скончался Сергей Мавроди
16:39 (мск), источник: Newsroom24.ru

Дело экс-главы деплесхоза Нижегородской области Горелова направила в суд прокуратура

Экс-чиновнику может грозить до 10 лет лишения свободы.

Источник: Newsroom24.ru

Дело экс-главы департамента лесного хозяйства Нижегородской области Николая Горелова направила в суд прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Чиновник обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

С апреля 2011 года по март 2014 года директор Департамента лесного хозяйства при пособничестве бывшего директора Семеновского спецсемлесхоза, используя свои служебные полномочия, дал своим подчиненным указания заключить госконтракты на выращивание посадочного материала. При этом срок действия контрактов не позволял вырастить стандартный посадочный материал. Сеянцы, выращенные в рамках госконтрактов, на цели лесовосстановления региона использованы не были, что повлекло ущерба государству в размере 19,6 млн рублей.

Экс-чиновнику может грозить до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Опасную молочную продукцию выявляют в Нижнем Новгороде
Выяснилось, кто будет ремонтировать дороги в Нижегородской области
Путин объявил траур в связи с трагедией в Кемерово
Вице-губернатор Кузбасса на коленях попросил прощения за пожар
Кого и за что хотят арестовать по делу о пожаре в «Зимней вишне»
Германия разрешила строительство «Северного потока-2»
Российским военным отправили первых «Терминаторов»
У россиян нашли рекордный объем свободных денег
«Газпром» и «Нафтогаз» обсудили детали расторжения контрактов
Спорт
«Нужен был человек, которому все пофиг». Как мы победили Францию О легендарном матче рассказывают Тихонов, Онопко, Хохлов, Гершкович и комментатор Гусев
Авто
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000 Автомобиль с интересной историей выставили на продажу через интернет-аукцион eBay
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
30-летняя дочь Ларисы Удовиченко попробует себя в кино Мария Удовиченко осваивает в Италии одну из кинопрофессий
Недвижимость
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Что не так с торговыми центрами в России
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Леди
Какие звездные пары все мечтают воссоединить Есть такие звездные пары, о расставании которых поклонники даже не хотят вспоминать, и продолжают надеяться на их воссоединение.
Дети
35-летняя Сати Казанова перестала скрывать беременность В Сети появилось видео, на котором можно увидеть округлившийся живот певицы.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь