Управляющая «Зимней вишни» заявила в суде о возможном поджоге ТЦ

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«Есть версия, я в ней уверена. Я разговаривала с сотрудницей, она утверждала, что услышала хлопок и увидела столб огня — вспыхнула поролоновая куча. Я считаю, что это был поджог», — сказала Судденок журналистам в суде.

По ее мнению, к возникновению пожара могут быть причастны подростки «разных национальностей», которые в последнее время часто посещали ТРЦ и были замечены в хулиганстве.

«Они были разного возраста, ходили группами по семь-восемь человек, мы неоднократно вызывали полицию, есть протоколы», — отметила Судденок.

Она также сообщила, что вопреки утверждениям в интернете, двери кинозалов ТРЦ не закрывались.

У нас есть жалобы на хлопанье дверьми, они не закрывались никогда. Там автоматические магнитные замки, возможно, была неисправность. Надежда Судденок Управляющая ТРЦ «Зимняя вишня»

По ее словам, последняя проверка пожарной сигнализации проходила 14 февраля. Она также принесла соболезнования родственникам погибших и пострадавшим.

Ранее суд продлил срок задержания Судденок до 72 часов. Суд также продлил срок задержания технического директора ТРЦ «Зимняя вишня» Георгия Соболева.

Всего по делу о пожаре были задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился источник возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, а также охранник, не включивший сигнал тревоги, когда возник пожар.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей. После первых следственных мероприятий было выяснено, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.

По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей, есть также госпитализированные и пропавшие без вести. По всей России после трагедии объявлен траур 28 марта.