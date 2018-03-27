На выезде из Воронежа горел пейнтбольный клуб

Утром 27 марта огнеборцев вызвали на окраину Воронежа — в промзоне в Железнодорожном районе горело здание, в котором находится пейнтбольный клуб.

— Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 10.23 — произошло загорание в здании на ул. Остужева, 43 В. На месте работали семь пожарных расчетов, — сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.