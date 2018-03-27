На выезде из Воронежа горел пейнтбольный клуб
Тушили здание семь пожарных расчетов.
Тушили здание семь пожарных расчетов.
Утром 27 марта огнеборцев вызвали на окраину Воронежа — в промзоне в Железнодорожном районе горело здание, в котором находится пейнтбольный клуб.
— Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 10.23 — произошло загорание в здании на ул. Остужева, 43 В. На месте работали семь пожарных расчетов, — сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.
После жуткой трагедии в Кемерово, где при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибло более 60 человек, многие из которых дети, любые пожары наводят ужас. Напомним, с сегодняшнего дня воронежские торговые центры проверяют прокурорские сотрудники и МЧС.
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