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17:05 (мск), источник: Комсомольская правда

На выезде из Воронежа горел пейнтбольный клуб

Тушили здание семь пожарных расчетов.

Утром 27 марта огнеборцев вызвали на окраину Воронежа — в промзоне в Железнодорожном районе горело здание, в котором находится пейнтбольный клуб.

— Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 10.23 — произошло загорание в здании на ул. Остужева, 43 В. На месте работали семь пожарных расчетов, — сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

После жуткой трагедии в Кемерово, где при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибло более 60 человек, многие из которых дети, любые пожары наводят ужас. Напомним, с сегодняшнего дня воронежские торговые центры проверяют прокурорские сотрудники и МЧС.

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