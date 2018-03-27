В Кемерово завершился митинг, продолжавшийся более 11 часов

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Митинг на площади Советов перед зданием областной администрации начался в 9 утра по местному времени (05.00 мск), лишь с наступлением темноты, около 20.00 (16.00 мск) люди стали расходиться. Значительная часть из них отправилась через центр города по улице 50-летия Октября к ТЦ «Зимняя вишня», где они приняли участие в запуске воздушных шаров в память о погибших в пожаре.

Аналогичная акция прошла и на самой площади Советов. В окрестных цветочных магазинах сформировались длинные очереди.

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Сейчас на площади остались несколько десятков человек, они обсуждают друг с другом последние события, дают интервью. При этом здание обладминистрации по-прежнему охраняет большое число полицейских.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.