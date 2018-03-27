В Кемерово завершился митинг, продолжавшийся более 11 часов
КЕМЕРОВО, 27 мар — РИА Новости. Стихийный митинг в центре Кемерово после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», где при пожаре погибли 64 человека, продолжался более 11 часов, в настоящее время его участники расходятся, передает корреспондент РИА Новости.
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