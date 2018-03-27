Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ в США удивило англичан ответом на оскорбление
Обвиненный в поджоге ТРЦ в Кемерове мужчина выступил с заявлением
Как жили беременные 150 лет назад
«Мэр где?»: Путина возмутило отсутствие мэра Кемерово
Неузнаваемая Кристина Агилера снялась для глянца
Какой кофе точно взбодрит вас с утраИ никакого вреда здоровью
Запад возмутил цинизмом после трагедии в Кемерово
Лавров: Британии придется ответить за обман
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Трактор разогнали до 140 км/ч: как это было
Германия намерена послать РФ «сигнал» о «серьезных последствиях»
Пугачева о конфликте Жириновского с Собчак
В Сети раскритиковали «неестественную» внешность Стеши Маликовой
Бывшая девушка Павла Табакова выходит замуж
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Фруктовые соки назвали опасными
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Фоторепортажи
10Sony назвал победителей World Photography Awards
10Скончался Сергей Мавроди
16:54 (мск), источник: Интерфакс

Прокуратура начала проверку свердловских торговых центров после пожара в Кемерово

Екатеринбург. 27 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Прокуратура Свердловской области во вторник приступила к проверке торговых центров на предмет работоспособности систем сигнализации и пожаротушения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

По данным прокуратуры, в Екатеринбурге функционируют более 40 торгово-развлекательных центров, и практически во всех развлекательные центры для детей и кинотеатры находятся на верхних этажах.

Отмечается, что во вторник сотрудники прокуратуры Екатеринбурга начали проверять крупнейший в городе торгово-развлекательный центр «Гринвич».

Проверки пройдут в торгово-развлекательных комплексах на всей территории региона, подчеркивается в сообщении.

В первую очередь будет обращено внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения, доступность эвакуационных выходов, а также на систему навигации в торговых центрах.

Читайте также
Митинг скорби: Екатеринбург не остался в стороне от трагедии

«В случае выявления нарушений закона прокурорам предписано незамедлительно принять исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение», — подчеркивает пресс-служба.

Как сообщалось, Генпрокуратура РФ поручила прокурорам субъектов с привлечением территориальных органов МЧС России провести проверку пожарной безопасности во всех торговых комплексах, где есть развлекательные центры, в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, в результате пожара погибли 64 человека, в том числе более 40 детей, есть также госпитализированные и пропавшие без вести. Всероссийский траур по погибшим объявлен 28 марта.

СК: родственники заявили о пропаже 67 человек на пожаре в Кемерове
Во время загрузки произошла ошибка.
16:12 (мск)© Ньюстюб
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Путин объявил траур в связи с трагедией в Кемерово
Вице-губернатор Кузбасса на коленях попросил прощения за пожар
Кого и за что хотят арестовать по делу о пожаре в «Зимней вишне»
Германия разрешила строительство «Северного потока-2»
Российским военным отправили первых «Терминаторов»
У россиян нашли рекордный объем свободных денег
«Газпром» и «Нафтогаз» обсудили детали расторжения контрактов
Спорт
«Нужен был человек, которому все пофиг». Как мы победили Францию О легендарном матче рассказывают Тихонов, Онопко, Хохлов, Гершкович и комментатор Гусев
Авто
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000 Автомобиль с интересной историей выставили на продажу через интернет-аукцион eBay
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
30-летняя дочь Ларисы Удовиченко попробует себя в кино Мария Удовиченко осваивает в Италии одну из кинопрофессий
Недвижимость
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Что не так с торговыми центрами в России
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Леди
Какие звездные пары все мечтают воссоединить Есть такие звездные пары, о расставании которых поклонники даже не хотят вспоминать, и продолжают надеяться на их воссоединение.
Дети
35-летняя Сати Казанова перестала скрывать беременность В Сети появилось видео, на котором можно увидеть округлившийся живот певицы.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь