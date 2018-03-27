Прокуратура начала проверку свердловских торговых центров после пожара в Кемерово

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По данным прокуратуры, в Екатеринбурге функционируют более 40 торгово-развлекательных центров, и практически во всех развлекательные центры для детей и кинотеатры находятся на верхних этажах.

Отмечается, что во вторник сотрудники прокуратуры Екатеринбурга начали проверять крупнейший в городе торгово-развлекательный центр «Гринвич».

Проверки пройдут в торгово-развлекательных комплексах на всей территории региона, подчеркивается в сообщении.

В первую очередь будет обращено внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения, доступность эвакуационных выходов, а также на систему навигации в торговых центрах.

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«В случае выявления нарушений закона прокурорам предписано незамедлительно принять исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение», — подчеркивает пресс-служба.

Как сообщалось, Генпрокуратура РФ поручила прокурорам субъектов с привлечением территориальных органов МЧС России провести проверку пожарной безопасности во всех торговых комплексах, где есть развлекательные центры, в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.