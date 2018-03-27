Прокуратура начала проверку свердловских торговых центров после пожара в Кемерово
Екатеринбург. 27 марта.
Екатеринбург. 27 марта.
По данным прокуратуры, в Екатеринбурге функционируют более 40
Отмечается, что во вторник сотрудники прокуратуры Екатеринбурга начали проверять крупнейший в городе
В первую очередь будет обращено внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения, доступность эвакуационных выходов, а также на систему навигации в торговых центрах.
«В случае выявления нарушений закона прокурорам предписано незамедлительно принять исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение», — подчеркивает
Как сообщалось, Генпрокуратура РФ поручила прокурорам субъектов с привлечением территориальных органов МЧС России провести проверку пожарной безопасности во всех торговых комплексах, где есть развлекательные центры, в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, в результате пожара погибли 64 человека, в том числе более 40 детей, есть также госпитализированные и пропавшие без вести. Всероссийский траур по погибшим объявлен 28 марта.
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