Нижегородская таможня раскрыла валютную аферу с использованием подложных документов на сумму около $500 тысяч.

По информации ведомства, в ходе следственных мероприятий было установлено, что должностные лица одной из нижегородских фирм делали переводы средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением поддельных документов. В кредитных документах содержались заведомо недостоверные данные об основаниях, о целях и назначении перевода.