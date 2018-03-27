Нижегородская таможня раскрыла валютную аферу с использованием подложных документов на сумму около $500 тысяч
По выявленным нарушениям валютного законодательства возбуждено уголовное дело.
По выявленным нарушениям валютного законодательства возбуждено уголовное дело.
Нижегородская таможня раскрыла валютную аферу с использованием подложных документов на сумму около $500 тысяч.
По информации ведомства, в ходе следственных мероприятий было установлено, что должностные лица одной из нижегородских фирм делали переводы средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением поддельных документов. В кредитных документах содержались заведомо недостоверные данные об основаниях, о целях и назначении перевода.
Сумма невозвращенной валютной выручки составляет почти 26 млн. рублей ($519, 390 тыс.).
По выявленным нарушениям валютного законодательства возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что Нижегородская таможня не допустила провоз исторической швейной машинки, челюстей акулы и французских открыток через границу.
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