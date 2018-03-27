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18:22 (мск), источник: НТА-Приволжье

Нижегородская таможня раскрыла валютную аферу с использованием подложных документов на сумму около $500 тысяч

По выявленным нарушениям валютного законодательства возбуждено уголовное дело.

Нижегородская таможня раскрыла валютную аферу с использованием подложных документов на сумму около $500 тысяч.

По информации ведомства, в ходе следственных мероприятий было установлено, что должностные лица одной из нижегородских фирм делали переводы средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением поддельных документов. В кредитных документах содержались заведомо недостоверные данные об основаниях, о целях и назначении перевода.

Сумма невозвращенной валютной выручки составляет почти 26 млн. рублей ($519, 390 тыс.).

По выявленным нарушениям валютного законодательства возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Нижегородская таможня не допустила провоз исторической швейной машинки, челюстей акулы и французских открыток через границу.

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