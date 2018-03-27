Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ в США удивило англичан ответом на оскорбление
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Как жили беременные 150 лет назад
Стали известны подробности смерти основателя "МММ" Сергея Мавроди
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Названа причина смерти Сергея Мавроди
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
Часть русских эмоционально желает "послать Европу" – СМИ
Эксперт: Залп ракет Х-32 по авиа эскадре фатален
Елена Воробей сменила имидж
Анастасию Костенко сравнили с Анджелиной Джоли
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Фруктовые соки назвали опасными
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Что не так с торговыми центрами в России
Фоторепортажи
10Sony назвал победителей World Photography Awards
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
17:35 (мск), источник: Кубань 24

В Динском районе чиновницу поймали на махинациях с землей

Прокуратурой Динского района выявила коррупционное преступление в администрации Старомышастовского сельского поселения.

Источник: Кубань 24

Во время проверки установили, что начальник общего отдела администрации Старомышастовского сельского поселения внесла в выписку из похозяйственной книги заведомо ложные сведения о принадлежности местной жительнице на правах постоянного пользования земельного участка, предназначенного под ЛПХ. При этом женщина не имела отношения к участку.

В итоге чиновница своими незаконными действиями причинила ущерб бюджету района в размере 1,6 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Материалы проверки направили в территориальным отдел СКР по краю, по результатам их рассмотрения возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 292 УК РФ о служебном подлоге. Расследование уголовного дела находится на контроле у прокуратуры.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Фоторепортаж: Фестиваль поп-культуры «Киберкон-2018» в Краснодаре
Фоторепортаж: Учения ПВО на Кубани
Путин объявил траур в связи с трагедией в Кемерово
Вице-губернатор Кузбасса на коленях попросил прощения за пожар
Более 25 стран НАТО высылают российских дипломатов
Кого хотят арестовать по делу о пожаре в Кемерово
Германия разрешила строительство «Северного потока-2»
На Курилах обнаружили редкие соединения золота и палладия
Российским военным отправили первых «Терминаторов»
Спорт
«Нужен был человек, которому все пофиг». Как мы победили Францию О легендарном матче рассказывают Тихонов, Онопко, Хохлов, Гершкович и комментатор Гусев
Авто
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин Иранский автопроизводитель Iran Khodro Company (IKCO) и белорусский автозавод «Юнисон» подписали контракт на производство автомобилей Dena и Dena Plus
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
30-летняя дочь Ларисы Удовиченко попробует себя в кино Мария Удовиченко осваивает в Италии одну из кинопрофессий
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Все развлекательные центры в России проверят после пожара в Кемерове
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
Какие звездные пары все мечтают воссоединить Есть такие звездные пары, о расставании которых поклонники даже не хотят вспоминать, и продолжают надеяться на их воссоединение.
Дети
35-летняя Сати Казанова перестала скрывать беременность В Сети появилось видео, на котором можно увидеть округлившийся живот певицы.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь