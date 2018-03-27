В Динском районе чиновницу поймали на махинациях с землей

Во время проверки установили, что начальник общего отдела администрации Старомышастовского сельского поселения внесла в выписку из похозяйственной книги заведомо ложные сведения о принадлежности местной жительнице на правах постоянного пользования земельного участка, предназначенного под ЛПХ. При этом женщина не имела отношения к участку.