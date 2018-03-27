В Динском районе чиновницу поймали на махинациях с землей
Прокуратурой Динского района выявила коррупционное преступление в администрации Старомышастовского сельского поселения.
Прокуратурой Динского района выявила коррупционное преступление в администрации Старомышастовского сельского поселения.
Во время проверки установили, что начальник общего отдела администрации Старомышастовского сельского поселения внесла в выписку из похозяйственной книги заведомо ложные сведения о принадлежности местной жительнице на правах постоянного пользования земельного участка, предназначенного под ЛПХ. При этом женщина не имела отношения к участку.
В итоге чиновница своими незаконными действиями причинила ущерб бюджету района в размере 1,6 млн рублей, сообщили
Материалы проверки направили в территориальным отдел СКР по краю, по результатам их рассмотрения возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 292 УК РФ о служебном подлоге. Расследование уголовного дела находится на контроле у прокуратуры.
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