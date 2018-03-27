В Ташкенте пьяные пассажиры Lacetti избили сотрудников ДПС

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В Ташкенте задержаны узбекистанцы, которые избили сотрудников ДПС и ППС.

Как передает Управление по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана, 25 марта в 23.30 инспекторы остановили два автомобиля марки Lacetti, которые нарушали тишину.

Когда водители машин предъявляли документы инспекторам, пьяные пассажиры начали избивать рядового Хамидова К. и младшего сержанта Джураева З.

Правоохранителей с телесными повреждениями доставили в Центральный госпиталь МВД Республики Узбекистан.