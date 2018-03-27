В Ташкенте пьяные пассажиры Lacetti избили сотрудников ДПС
Правоохранителей с телесными повреждениями доставили в Центральный госпиталь МВД Республики Узбекистан.
Правоохранителей с телесными повреждениями доставили в Центральный госпиталь МВД Республики Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В Ташкенте задержаны узбекистанцы, которые избили сотрудников ДПС и ППС.
Как передает Управление по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана, 25 марта в 23.30 инспекторы остановили два автомобиля марки Lacetti, которые нарушали тишину.
Когда водители машин предъявляли документы инспекторам, пьяные пассажиры начали избивать рядового Хамидова К. и младшего сержанта Джураева З.
Правоохранителей с телесными повреждениями доставили в Центральный госпиталь МВД Республики Узбекистан.
В настоящее время Фрейбергер М. 1990 года рождения, Мирахмедов Р. 1995 года рождения и Махмадов Д. 1994 года рождения арестованы.
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