Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обвиненный в поджоге ТРЦ в Кемерове мужчина выступил с заявлением
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
Скажите себе: «Да, это случилось». Как пережить трагедию
Слова Тарантино после просмотра фильма «Москва слезам не верит»
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Названа причина смерти Сергея Мавроди
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
Куда уходят умирать «Жигули»: фото из Воронежа
В Сети обсуждают экстремальный поступок Шепелева – СМИ
Эксперт: Залп ракет Х-32 по авиа эскадре фатален
Елена Воробей сменила имидж
Анастасию Костенко сравнили с Анджелиной Джоли
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Фруктовые соки назвали опасными
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Фоторепортажи
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
18:40 (мск), источник: Sputnik

В Ташкенте пьяные пассажиры Lacetti избили сотрудников ДПС

Правоохранителей с телесными повреждениями доставили в Центральный госпиталь МВД Республики Узбекистан.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В Ташкенте задержаны узбекистанцы, которые избили сотрудников ДПС и ППС.

Как передает Управление по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана, 25 марта в 23.30 инспекторы остановили два автомобиля марки Lacetti, которые нарушали тишину.

Когда водители машин предъявляли документы инспекторам, пьяные пассажиры начали избивать рядового Хамидова К. и младшего сержанта Джураева З.

Правоохранителей с телесными повреждениями доставили в Центральный госпиталь МВД Республики Узбекистан.

В настоящее время Фрейбергер М. 1990 года рождения, Мирахмедов Р. 1995 года рождения и Махмадов Д. 1994 года рождения арестованы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 На службе у народа: путь из Андижана в полицию и политику Санкт-Петербурга
Афганские студенты: в Узбекистане мы поняли, что такое мир
Подрядчик сообщил о ручном отключении пожарной сигнализации в ТЦ
Управляющая «Зимней вишни» заявила в суде о возможном поджоге 
Разработчики показали первое фото российского ударного дрона
Более 25 стран НАТО высылают российских дипломатов
Сборная России играет с Францией (видеотрансляция)
Германия разрешила строительство «Северного потока-2»
На Курилах обнаружили редкие соединения золота и палладия
Спорт
Капризов СКА не боится. Москвичи готовятся к полуфиналу Во вторник московские армейцы провели открытую тренировку. Ее посетили три журналиста, среди которых не было ни одного телевизионщика
Авто
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин Иранский автопроизводитель Iran Khodro Company (IKCO) и белорусский автозавод «Юнисон» подписали контракт на производство автомобилей Dena и Dena Plus
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Умерла звезда французского кино Стефан Одран Актриса, прославившаяся ролями в фильмах режиссеров французской новой волны, скончалась на 86-м году жизни
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Все развлекательные центры в России проверят после пожара в Кемерове
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
На какие добрые поступки способны звезды Джоан Роулинг, Джонни Депп, Криштиану Роналду и многие другие звезды готовы помочь нуждающимся и время от времени доказывают это поступками.
Дети
35-летняя Сати Казанова перестала скрывать беременность В Сети появилось видео, на котором можно увидеть округлившийся живот певицы.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь