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32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
18:57 (мск), источник: Интерфакс

Фигурант дела о пожаре в «Зимней вишне» заявил о ручном отключении пожарной сигнализации

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — Директор компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, который занимался обслуживанием пожарной сигнализации в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», сообщил журналистам в суде, что кто-то отключил систему непосредственно перед пожаром.

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В 15:55 пожарная сигнализация была отключена вручную — примерно за 15 минут до пожара. Кто и зачем это сделал, я не знаю.
Игорь Полозиненко
Директор компании «Системный интегратор»

Он подчеркнул, что последняя проверка пожарной системы в ТРЦ проходила 20 марта 2018 года, после этого никаких заявок о неполадках от сотрудников «Зимней вишни» не поступало.

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Далее суд приступил к оглашению решения о продлении срока задержания Полозиненко до 72 часов. Ранее во вторник суд продлил до 72 часов срок задержания технического директора ТРЦ «Зимняя вишня» Георгия Соболева и управляющей Надежды Судденок.

Как сообщалось, были задержаны и допрошены пятеро подозреваемых по делам о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ), «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ст. 219 УК РФ) и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК РФ).

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей. По итогам первых следственных мероприятий выяснилось, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник.

По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, большинство из них — дети. Есть также госпитализированные и пропавшие без вести. По всей России траур объявлен 28 марта.

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фотографий
Пожар в торговом центре в Кемерово
Фигурант дела о пожаре в «Зимней вишне» заявил о ручном отключении пожарной сигнализации
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