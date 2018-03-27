На Кубани директор спортшколы за счет бюджета снимал гостиничные номера

Источник: Кубань 24

В прокуратуру поступило коллективное обращение родителей учащихся МБУ спортивной школы № 2 поселка Ильского. По факту провели проверку и установили, что спортшкола не имеет собственного помещения, а образовательный процесс проходит на основании договора в арендуемом здании.

В соответствии с договором, подписанным директором школы, кроме площадей, необходимых для непосредственного ведения образовательного процесса, на втором этаже здания арендуются три гостиничных номера, оплата за которые поступает также из бюджета. При этом номера не относились к необходимой площади для образовательного процесса, а использовались директором спортшколы в личных целях — он предоставлял их своим коллегам и знакомым на безвозмездной основе, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.