На Кубани директор спортшколы за счет бюджета снимал гостиничные номера
Правонарушение выявила прокуратура Северского района во время проверки.
Правонарушение выявила прокуратура Северского района во время проверки.
В прокуратуру поступило коллективное обращение родителей учащихся МБУ спортивной школы № 2 поселка Ильского. По факту провели проверку и установили, что спортшкола не имеет собственного помещения, а образовательный процесс проходит на основании договора в арендуемом здании.
В соответствии с договором, подписанным директором школы, кроме площадей, необходимых для непосредственного ведения образовательного процесса, на втором этаже здания арендуются три гостиничных номера, оплата за которые поступает также из бюджета. При этом номера не относились к необходимой площади для образовательного процесса, а использовались директором спортшколы в личных целях — он предоставлял их своим коллегам и знакомым на безвозмездной основе, сообщили
По материалам прокурорской проверки в территориальном отделе СКР по краю возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ об использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстной или другой личной заинтересованности, что повлекло нарушение прав и интересов граждан. Ход и результаты расследования находятся на контроле у прокуратуры.
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