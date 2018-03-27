Источник: экс-мэра Нижнего Новгорода обвинили в похищении человека
Арестованному
Арестованному
В начале марта 2018 года суд арестовал бывших милиционеров Евгения Воронина и Романа Маркеев, обвиненных в похищении в 2004 году Александра Новоселова, которого они вывезли в лес якобы «в рамках
«Теперь дело Сорокина объединили с делом Воронина и Маркеева, то есть бывшему мэру придется ответить и за участие в похищении», — заявил источник.
Официальным подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.
Кроме того, следствие считает бывшего градоначальника взяточником. По данным следствия, будучи мэром Нижнего Новгорода, он «лично получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере». Взамен он гарантировал «общее покровительство и попустительство по службе».
Только за это преступление, обстоятельства которого в деталях не раскрываются, чиновнику грозит до 15 лет колонии.
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