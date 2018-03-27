Источник: экс-мэра Нижнего Новгорода обвинили в похищении человека

Источник: РИА Новости

В начале марта 2018 года суд арестовал бывших милиционеров Евгения Воронина и Романа Маркеев, обвиненных в похищении в 2004 году Александра Новоселова, которого они вывезли в лес якобы «в рамках оперативно-следственного эксперимента» по делу о покушении на Сорокина в 2003 году.

«Теперь дело Сорокина объединили с делом Воронина и Маркеева, то есть бывшему мэру придется ответить и за участие в похищении», — заявил источник.

Официальным подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.

Кроме того, следствие считает бывшего градоначальника взяточником. По данным следствия, будучи мэром Нижнего Новгорода, он «лично получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере». Взамен он гарантировал «общее покровительство и попустительство по службе».