В ДВД рассказали подробности о стрельбе в Кызылорде
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
В ДВД Кызылординской области сообщили подробности инцидента со стрельбой, сообщает zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций региона.
Как сообщил замначальника ДВД Кызылординской области Нурлан Анарбаев, в инциденте со стрельбой приняла участие группа примерно из 7−8 человек. Как заверил Анарбаев, они доставлены в ГОВД, с ними работают оперативники.
В дежурную часть ГУВД поступило сообщение о хулиганских действиях по улице Айтеке би на пересечении с улицей Желтоксан. На место выехала
По информации полиции, в областной медицинский центр госпитализирован один человек.
«Раненого привезли в 15.15, он сразу попал в реанимацию. Диагноз — проникающее огнестрельное ранение брюшной полости с повреждением внутренних органов, геморрагический шок 3−4 степени. Состояние раненого тяжелое», — сообщил исполняющий обязанности директора ОМЦ Канат Жундабеков.
Ранее в социальных сетях появилось видео очевидцев произошедшего.
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