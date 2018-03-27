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18:18 (мск), источник: Zakon.kz

В ДВД рассказали подробности о стрельбе в Кызылорде

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Источник: Zakon.kz

В ДВД Кызылординской области сообщили подробности инцидента со стрельбой, сообщает zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций региона.

Как сообщил замначальника ДВД Кызылординской области Нурлан Анарбаев, в инциденте со стрельбой приняла участие группа примерно из 7−8 человек. Как заверил Анарбаев, они доставлены в ГОВД, с ними работают оперативники.

В дежурную часть ГУВД поступило сообщение о хулиганских действиях по улице Айтеке би на пересечении с улицей Желтоксан. На место выехала следственно-оперативная группа. Установлен факт совершения хулиганских действий группой лиц из семи-восьми человек. Один житель города поступил в областной медицинский центр с телесными повреждениями. По данному факту возбуждено уголовное дело части 3 статьи 259 — «Хулиганство». Участники хулиганского действия установлены и доставлены в ГУВД. С ними проводятся следственные мероприятия. Их данные не разглашаются в интересах следствия, — сообщил Нурлан Анарбаев.

По информации полиции, в областной медицинский центр госпитализирован один человек.

«Раненого привезли в 15.15, он сразу попал в реанимацию. Диагноз — проникающее огнестрельное ранение брюшной полости с повреждением внутренних органов, геморрагический шок 3−4 степени. Состояние раненого тяжелое», — сообщил исполняющий обязанности директора ОМЦ Канат Жундабеков.

Ранее в социальных сетях появилось видео очевидцев произошедшего.

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