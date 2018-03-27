В Воронеже под колеса автобуса № 41 упала пассажирка

Под колеса автобуса № 41 на улице Маршала Жукова попала 65-летняя женщина во вторник, 27 марта. Пенсионерку госпитализировали, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в отделе пропаганды ГИБДД по Воронежу.

Инцидент произошел у дома № 8 на остановке около 13:40. За рулем автобуса ЛиАЗ был 61-летний мужчина. По данным полиции, женщина вышла из маршрутки, споткнулась и упала. В этот момент автобус поехал и сбил пассажирку. Женщина получила травмы.