Автомобиль врезался в опору электропередач под Оргеевом: фото
58-летний мужчина пострадал в ДТП, которое произошло этим днём на трассе
58-летний мужчина пострадал в ДТП, которое произошло этим днём на трассе
«58-летний мужчина не справился с управлением и врезался в опору электропередачи. Изучим все обстоятельства аварии, затем примем решение относительно водителя», — cообщила
Очевидцы говорят, что удар был сильным.
«Здесь нужно установить камеры, чтобы немного остепенить водителей. Ниже были камеры и все ездили нормально, а как только их сняли, начали ездить как хотят».
Другая авария произошла в селе Корлэтены Рышканского района. Там столкнулись грузовик и легковушка. Водителя грузовика госпитализировали.
А в селе Троицкое Чимишлийского района минувшим вечером легковой автомобиль врезался в телегу. Мужчина, управлявший повозкой скончался, а его пассажирку доставили в больницу с многочисленными травмами. За рулём легковушки находился 27-летний водитель, он не пострадал, а вот его жене и годовалому ребёнку понадобилась помощь врачей. Теперь мужчине грозит до семи лет тюрьмы.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.