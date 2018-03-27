Автомобиль врезался в опору электропередач под Оргеевом: фото

«58-летний мужчина не справился с управлением и врезался в опору электропередачи. Изучим все обстоятельства аварии, затем примем решение относительно водителя», — cообщила пресс-секретарь ИП Орхей Диана Максим.



Очевидцы говорят, что удар был сильным.



«Здесь нужно установить камеры, чтобы немного остепенить водителей. Ниже были камеры и все ездили нормально, а как только их сняли, начали ездить как хотят».



Другая авария произошла в селе Корлэтены Рышканского района. Там столкнулись грузовик и легковушка. Водителя грузовика госпитализировали.



А в селе Троицкое Чимишлийского района минувшим вечером легковой автомобиль врезался в телегу. Мужчина, управлявший повозкой скончался, а его пассажирку доставили в больницу с многочисленными травмами. За рулём легковушки находился 27-летний водитель, он не пострадал, а вот его жене и годовалому ребёнку понадобилась помощь врачей. Теперь мужчине грозит до семи лет тюрьмы.