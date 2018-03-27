Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ в США удивило англичан ответом на оскорбление
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
172-килограммовая девочка стала королевой красоты
«Мэр где?»: Путина возмутило отсутствие мэра Кемерово
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Какой кофе точно взбодрит вас с утраИ никакого вреда здоровью
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Названа причина смерти Сергея Мавроди
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
В Сети обсуждают экстремальный поступок Шепелева – СМИ
Эксперт: Залп ракет Х-32 по авиа эскадре фатален
Елена Воробей сменила имидж
Анастасию Костенко сравнили с Анджелиной Джоли
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Что не так с торговыми центрами в России
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
18:41 (мск), источник: Publika.md

Автомобиль врезался в опору электропередач под Оргеевом: фото

58-летний мужчина пострадал в ДТП, которое произошло этим днём на трассе Кишинёв-Оргеев в селе Пересечина. По данным полиции, мужчина превысил скорость.

Источник: Publika.md

«58-летний мужчина не справился с управлением и врезался в опору электропередачи. Изучим все обстоятельства аварии, затем примем решение относительно водителя», — cообщила пресс-секретарь ИП Орхей Диана Максим.

Очевидцы говорят, что удар был сильным.

«Здесь нужно установить камеры, чтобы немного остепенить водителей. Ниже были камеры и все ездили нормально, а как только их сняли, начали ездить как хотят».

Другая авария произошла в селе Корлэтены Рышканского района. Там столкнулись грузовик и легковушка. Водителя грузовика госпитализировали.

А в селе Троицкое Чимишлийского района минувшим вечером легковой автомобиль врезался в телегу. Мужчина, управлявший повозкой скончался, а его пассажирку доставили в больницу с многочисленными травмами. За рулём легковушки находился 27-летний водитель, он не пострадал, а вот его жене и годовалому ребёнку понадобилась помощь врачей. Теперь мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Подрядчик сообщил о ручном отключении пожарной сигнализации в ТЦ
Управляющая «Зимней вишни» заявила в суде о возможном поджоге 
Разработчики показали первое фото российского ударного дрона
Более 25 стран НАТО высылают российских дипломатов
Сборная России играет с Францией (видеотрансляция)
Германия разрешила строительство «Северного потока-2»
На Курилах обнаружили редкие соединения золота и палладия
Спорт
Капризов СКА не боится. Москвичи готовятся к полуфиналу Во вторник московские армейцы провели открытую тренировку. Ее посетили три журналиста, среди которых не было ни одного телевизионщика
Авто
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин Иранский автопроизводитель Iran Khodro Company (IKCO) и белорусский автозавод «Юнисон» подписали контракт на производство автомобилей Dena и Dena Plus
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Умерла звезда французского кино Стефан Одран Актриса, прославившаяся ролями в фильмах режиссеров французской новой волны, скончалась на 86-м году жизни
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
На какие добрые поступки способны звезды Джоан Роулинг, Джонни Депп, Криштиану Роналду и многие другие звезды готовы помочь нуждающимся и время от времени доказывают это поступками.
Дети
35-летняя Сати Казанова перестала скрывать беременность В Сети появилось видео, на котором можно увидеть округлившийся живот певицы.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь