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18:29 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже два дня назад пропала 14-летняя школьница

Полина Морозова ушла из дома в воскресенье, 25 марта.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже с воскресенья ищут 14-летнюю школьницу. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье», Полина Морозова ушла из дома утром 25 марта, около девяти часов. Живет девочка на улице Депутатской. Родители Полины не находят себе места, ее необходимо найти как можно скорее.

На вид девочке 16−17 лет, ее приметы: худощавое телосложение, русые волосы, стрижка «каре», рост 175 сантиметров. В день исчезновения была одета в голубые джинсы, светло-розовую куртку, черные ботинки и серый шарф. Если вы знаете, где может находиться Полина, сообщите об этом волонтерам или обратитесь в полицию.

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