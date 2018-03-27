В Воронеже два дня назад пропала 14-летняя школьница
Полина Морозова ушла из дома в воскресенье, 25 марта.
Полина Морозова ушла из дома в воскресенье, 25 марта.
В Воронеже с воскресенья ищут 14-летнюю школьницу. Как сообщают волонтеры
На вид девочке 16−17 лет, ее приметы: худощавое телосложение, русые волосы, стрижка «каре», рост 175 сантиметров. В день исчезновения была одета в голубые джинсы,
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