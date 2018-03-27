Москвичи несут цветы к месту скорби по жертвам пожара в Кемерово

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на Манежной площади к 17.00 организуют место, где можно будет почтить память погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово. Акции в память о жертвах пожара проходят во вторник в Брянской, Тамбовской, Ярославской, Владимирской и Воронежской областях и других регионах России. В городах отменяют все торжества к Дню театра и другие праздники.

Хотим быть в безопасности в своей стране

На Манежной площади вечером во вторник, как и обычно, людно. Однако сегодня здесь не играет музыка и не слышно гула разговоров. Вереницы людей, неся в руках красные гвоздики и игрушки, тянулись от метро еще до официального открытия мемориала в 17.00. Среди тех, кто решил прийти и отдать дань памяти погибшим, — старики, взрослые и дети.

С фотографий, которыми увешан мемориал, на людей смотрят мужчины и женщины, мальчики и девочки, которым уже не суждено повзрослеть. Многие, кто присутствует здесь, опускают глаза, смущаясь, что не могут сдержать слезы.

«Сердце разрывается от скорби. У нас у самих тоже дети. Мы хотим чувствовать себя в безопасности в этой стране. Мы хотим, чтобы что-то изменилось, потому что такие вещи происходят от накопленной невнимательности. Хочется, чтобы что-то уже поменялось», — сказала РИА Новости женщина, которая пришла почтить память погибших кемеровчан.

Главное, чтобы семьи погибших крепились

К мемориалу приходят семьями. «Мама, тут не только маленькие на фотографиях, тут и взрослые тоже есть», — замечает юный мальчик, опуская красную гвоздику.

Спустя полчаса после открытия мемориала на Манежной площади было много молодых людей. Многие несут гвоздики и зажигают свечи у мемориала.

«Это общее горе, оно объединяет людей, несмотря на то, какие политические взгляды, какие имеются противоречия. Вся страна скорбит, переживает и надеется, что такого больше не будет повторяться, что будем на ошибках учиться. Чтобы все-таки государство как-то обратило на это внимание, и виновные были наказаны. Самое главное сейчас — это соболезнования семьям», — сказал РИА Новости один их молодых людей.

В толпе сегодня можно было заметить столичных парламентариев, членов правительства Москвы. Почтить память жертв пожара вскоре после открытия мемориала пришел и мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник остановился у подножия Никольской башни Кремля, где располагается мемориал, осмотрел портреты погибших и возложил букет алых гвоздик.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 год, 153 жертвы).