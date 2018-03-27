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27 марта, источник: ТАСС

СК оценит действия пранкера, сообщившего о якобы сотнях погибших в Кемерове

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Следователи дадут оценку действиям пранкера (телефонного хулигана), сообщившего ложные данные о количестве погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

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20
фотографий
20
фотографий

По словам официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, пранкер сообщал ложные данные с целью дестабилизации ситуации в регионе.

«Пранкер Евгений Вольнов звонил в медицинские учреждения и государственные органы, распространяя заведомо ложную информацию. Тем самым он вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших. Соответствующая правовая оценка его действиям будет дана в рамках расследования уголовного дела о гибели людей при пожаре», — сообщила Петренко.

Она добавила, что пранкер имеет гражданство иностранного государства, по данным СМИ он украинец.

Ранее в соцсетях появились записи телефонных разговоров, которые совершал пранкер, о якобы нескольких сотнях погибших при пожаре. Следственный комитет и МЧС опровергли эту информацию.

«Следственный комитет Российской Федерации продолжает устанавливать всех причастных к произошедшей трагедии в торговом центре в Кемерово», — добавила представитель СК.

По словам Петренко, сейчас обвинение предъявили уже пятерым задержанным. Следствие ходатайствует об их аресте.

Трагедия в Кемерово и волна дезинформации: найден источник фейк-новостей о жертвах
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27 марта© Ньюстюб
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