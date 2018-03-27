СК оценит действия пранкера, сообщившего о якобы сотнях погибших в Кемерове

20 фотографий 20 фотографий 20 фотографий

По словам официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, пранкер сообщал ложные данные с целью дестабилизации ситуации в регионе.

«Пранкер Евгений Вольнов звонил в медицинские учреждения и государственные органы, распространяя заведомо ложную информацию. Тем самым он вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших. Соответствующая правовая оценка его действиям будет дана в рамках расследования уголовного дела о гибели людей при пожаре», — сообщила Петренко.

Она добавила, что пранкер имеет гражданство иностранного государства, по данным СМИ он украинец.

Ранее в соцсетях появились записи телефонных разговоров, которые совершал пранкер, о якобы нескольких сотнях погибших при пожаре. Следственный комитет и МЧС опровергли эту информацию.

«Следственный комитет Российской Федерации продолжает устанавливать всех причастных к произошедшей трагедии в торговом центре в Кемерово», — добавила представитель СК.