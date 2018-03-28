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13:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Калининградца оштрафовали на 150 тысяч за дачу взятки приставу

Жителя Калининграда осудили за дачу взятки судебному приставу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Источник: Комсомольская правда

В ноябре 2017 года 25-летнему калининградцу запретили выезд за пределы региона из-за задолженности по штрафам в 80 тысяч рублей. Мужчина предложил судебному приставу 20 тысяч рублей, чтобы тот отменил ограничение на выезд. При передаче денег его задержали сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями.

Суд признал должника виновным в даче взятки и оштрафовал на 150 тысяч рублей.

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