Калининградца оштрафовали на 150 тысяч за дачу взятки приставу

В ноябре 2017 года 25-летнему калининградцу запретили выезд за пределы региона из-за задолженности по штрафам в 80 тысяч рублей. Мужчина предложил судебному приставу 20 тысяч рублей, чтобы тот отменил ограничение на выезд. При передаче денег его задержали сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями.