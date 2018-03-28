Калининградца оштрафовали на 150 тысяч за дачу взятки приставу
Жителя Калининграда осудили за дачу взятки судебному приставу. Об этом сообщает
Жителя Калининграда осудили за дачу взятки судебному приставу. Об этом сообщает
В ноябре 2017 года 25-летнему калининградцу запретили выезд за пределы региона
Суд признал должника виновным в даче взятки и оштрафовал на 150 тысяч рублей.
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