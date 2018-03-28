Самолет авиакомпании «Глобус» прервал вылет из Домодедово из-за задымления на борту

На борту рейса GH-173 Москва—Новосибирск находились 129 пассажиров, эвакуация прошла благополучно, добавил он.
В «Глобусе» рассказали, что предварительная причина — попадание влаги в систему кондиционирования.
Представитель Домодедово сообщил, что службы аэропорта оперативно прибыли на место события. «До буксировки воздушного судна на место стоянки временно не осуществляется взлет и посадка с ВПП-2. В Домодедово независимые взлетно-посадочные полосы, поэтому все рейсы в полном объеме обслуживаются на ВПП-1», — сказал представитель воздушной гавани.
Представитель Росавиации добавил, что расследованием всех обстоятельств и причин произошедшего авиационного события занимается комиссия ведомства.
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