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00:00 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Самолет авиакомпании «Глобус» прервал вылет из Домодедово из-за задымления на борту

Задымление произошло в кабине пилотов воздушного судна авиакомпании «Глобус» в московском аэропорту Домодедово, пассажиры эвакуированы. Инцидент произошел во время разгона по взлетно-посадочной полосе. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель перевозчика.

На борту рейса GH-173 Москва—Новосибирск находились 129 пассажиров, эвакуация прошла благополучно, добавил он.

В «Глобусе» рассказали, что предварительная причина — попадание влаги в систему кондиционирования.

Представитель Домодедово сообщил, что службы аэропорта оперативно прибыли на место события. «До буксировки воздушного судна на место стоянки временно не осуществляется взлет и посадка с ВПП-2. В Домодедово независимые взлетно-посадочные полосы, поэтому все рейсы в полном объеме обслуживаются на ВПП-1», — сказал представитель воздушной гавани.

Представитель Росавиации добавил, что расследованием всех обстоятельств и причин произошедшего авиационного события занимается комиссия ведомства.

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