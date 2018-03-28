Самолет авиакомпании «Глобус» прервал вылет из Домодедово из-за задымления на борту

Представитель Домодедово сообщил, что службы аэропорта оперативно прибыли на место события. «До буксировки воздушного судна на место стоянки временно не осуществляется взлет и посадка с ВПП-2. В Домодедово независимые взлетно-посадочные полосы, поэтому все рейсы в полном объеме обслуживаются на ВПП-1», — сказал представитель воздушной гавани.