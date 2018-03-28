Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обвиненный в поджоге ТРЦ в Кемерове мужчина выступил с заявлением
Эксперт о реакции Мэй на меры РФ: «Момент, когда до них дошло»
Блогер обратил внимание на закрытые аварийные выходы в школах
Стали известны подробности смерти основателя "МММ" Сергея Мавроди
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Путин высказался о деле Скрипаля В Великобритании было совершено покушение на экс-разведчика Серея Скрипаля и его дочь
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
Россия пообещала Великобритании «сюрприз»
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
В Сети обсуждают экстремальный поступок Шепелева – СМИ
Эксперт: Залп ракет Х-32 по авиа эскадре фатален
У Анджелины Джоли новый роман
Бузова и Билан отменили выступления из-за трагедии в Кемерове
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Как собственный дом убивает вас
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Что не так с торговыми центрами в России
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
09:57 (мск), источник: РИА Новости

СК начал проверку после задымления на борту самолета в «Домодедово»

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Следователи начали проверку после задымления на борту самолета в «Домодедово», сообщает официальный представитель столичного управления СК на транспорте Елена Марковская.

Источник: РИА Новости

«Организована доследственная проверка в связи с авиационным инцидентом в столичном аэропорту Домодедово», — сказала она.

По данным следствия, во вторник при подготовке к взлету самолета Москва — Новосибирск в салоне произошло задымление. 129 пассажиров и шесть членов экипажа были эвакуированы, причина задымления устанавливается.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 МЧСовец, спасавший людей в ТЦ, рассказал Путину, что происходило
Вице-губернатор на коленях попросил у кемеровчан прощения за трагедию
МЧС заявило об отсутствии пропавших без вести после пожара в ТЦ
СМИ: охранник ТЦ в Кемерово не выключал пожарную сигнализацию
ФСБ нашла источники нецелевых расходов в МЧС
Таможне предложили ужесточить проверку посылок из Китая
СМИ опубликовали презентацию Британии по «делу Скрипаля»
В МЧС рассказали, где ожидать опасных погодных явлений
«Калашников» приобретет разработчика космических кораблей
Спорт
Сборная России по футболу опять проиграла. Но есть плюсы В Санкт-Петербурге получился практически ремейк игры против Бразилии
Авто
Новый Toyota RAV4: первые официальные фото и информация В Нью-Йорке Toyota представила абсолютно новое поколение кроссовера RAV4. И мы уверены: японцы сделали очередной хит!
Hi-Tech
Ученые из МИФИ сделали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умерла звезда французского кино Стефан Одран Актриса, прославившаяся ролями в фильмах режиссеров французской новой волны, скончалась на 86-м году жизни
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Все крупные телебашни России выключат подсветку в память о погибших в Кемерове
Контрактники и офицеры смогут приобретать более качественное жилье
Леди
Кто из звезд помогает людям, попавшим в беду Некоторые российские звезды занимаются благотворительностью так же серьезно, как и своей карьерой. Часть из них пришла к этому непростым путем.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь