СК начал проверку после задымления на борту самолета в «Домодедово»

«Организована доследственная проверка в связи с авиационным инцидентом в столичном аэропорту Домодедово», — сказала она.

По данным следствия, во вторник при подготовке к взлету самолета Москва — Новосибирск в салоне произошло задымление. 129 пассажиров и шесть членов экипажа были эвакуированы, причина задымления устанавливается.