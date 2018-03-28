СК начал проверку после задымления на борту самолета в «Домодедово»
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Следователи начали проверку после задымления на борту самолета в «Домодедово», сообщает официальный представитель столичного управления СК на транспорте Елена Марковская.
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