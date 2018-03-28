В России начался траур в связи с пожаром в городе Кемерово

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На всей территории страны приспущены государственные флаги, учреждения культуры и телерадиокомпании отменили развлекательные мероприятия и передачи. Указ об объявлении траура глава государства подписал накануне.

В пресс-службах «Первого канала», ВГТРК и НТВ «Интерфаксу» сообщили, что в день траура в их эфире не будет развлекательных программ, анонсов развлекательных передач и рекламы.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей.

По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей, есть также госпитализированные и пропавшие без вести.

Прибывший во вторник на место трагедии президент РФ Владимир Путин в ходе совещания, посвященного ликвидации последствий пожара в ТЦ «Зимняя вишня», назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство.

По количеству жертв этот пожар стал вторым в современной истории России после трагедии в клубе «Хромая лошадь» в Перми, где в декабре 2009 года погибли 156 человек.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса, которое расследует Главное следственное управление СК. В рамках этого дела было задержано и допрошено пять человек, накануне суд продлил срок задержания четверым обвиняемым, назначив рассмотрение ходатайства следствия об избрании им меры пресечения на 28 марта.

Акции памяти жертв трагедии прошли накануне в нескольких крупных городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.