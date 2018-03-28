В России начался траур в связи с пожаром в городе Кемерово
Москва. 28 марта. INTERFAX.RU — В России в среду объявлен траур в связи с трагедией в
Москва. 28 марта. INTERFAX.RU — В России в среду объявлен траур в связи с трагедией в
На всей территории страны приспущены государственные флаги, учреждения культуры и телерадиокомпании отменили развлекательные мероприятия и передачи. Указ об объявлении траура глава государства подписал накануне.
В
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей.
Прибывший во вторник на место трагедии президент РФ Владимир Путин в ходе совещания, посвященного ликвидации последствий пожара в ТЦ «Зимняя вишня», назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство.
По факту пожара возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса, которое расследует Главное следственное управление СК. В рамках этого дела было задержано и допрошено пять человек, накануне суд продлил срок задержания четверым обвиняемым, назначив рассмотрение ходатайства следствия об избрании им меры пресечения на 28 марта.
Акции памяти жертв трагедии прошли накануне в нескольких крупных городах России, в том числе в Москве и
Траур в эту среду — 29-й по счету в истории современной России. Последний раз траур в стране объявлялся 26 декабря 2016 в связи с катастрофой самолета Ту-154 российского Минобороны, произошедшей за день до этого около Сочи. Тогда погибли 92 человека: члены экипажа лайнера, участники ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова вместе с начальником ансамбля Валерием Халиловым, представители СМИ, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.