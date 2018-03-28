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32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
00:47 (мск), источник: Интерфакс

В России начался траур в связи с пожаром в городе Кемерово

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU — В России в среду объявлен траур в связи с трагедией в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово, где при пожаре погибли более 60 человек, большинство из которых — дети.

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11
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На всей территории страны приспущены государственные флаги, учреждения культуры и телерадиокомпании отменили развлекательные мероприятия и передачи. Указ об объявлении траура глава государства подписал накануне.

В пресс-службах «Первого канала», ВГТРК и НТВ «Интерфаксу» сообщили, что в день траура в их эфире не будет развлекательных программ, анонсов развлекательных передач и рекламы.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей.

По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей, есть также госпитализированные и пропавшие без вести.

Прибывший во вторник на место трагедии президент РФ Владимир Путин в ходе совещания, посвященного ликвидации последствий пожара в ТЦ «Зимняя вишня», назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство.

По количеству жертв этот пожар стал вторым в современной истории России после трагедии в клубе «Хромая лошадь» в Перми, где в декабре 2009 года погибли 156 человек.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса, которое расследует Главное следственное управление СК. В рамках этого дела было задержано и допрошено пять человек, накануне суд продлил срок задержания четверым обвиняемым, назначив рассмотрение ходатайства следствия об избрании им меры пресечения на 28 марта.

Акции памяти жертв трагедии прошли накануне в нескольких крупных городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Траур в эту среду — 29-й по счету в истории современной России. Последний раз траур в стране объявлялся 26 декабря 2016 в связи с катастрофой самолета Ту-154 российского Минобороны, произошедшей за день до этого около Сочи. Тогда погибли 92 человека: члены экипажа лайнера, участники ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова вместе с начальником ансамбля Валерием Халиловым, представители СМИ, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

Подсветку погасили на Останкинской башне в память жертв трагедии в Кемерово
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27 марта© Ньюстюб
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