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03:11 (мск), источник: ДЕЙТА

Газовая атака произошла в одной из школ Владивостока

В утренние часы в поликлинику для оказания медицинской помощи были доставлены шесть учеников 7-го класса одной из средних школ в пригороде Владивостока. Как стало известно корреспонденту DEITA. RU, врачи диагностировали у пострадавших раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей.

Источник: ДЕЙТА

По словам самих школьников, их одноклассник из хулиганских побуждений распылил в помещении газ из перцового баллончика. Находившиеся в классе несовершеннолетние почувствовали себя плохо и стали задыхаться, поэтому их отвезли в поликлинику.

Врачи оказали школьникам с признаками отравления газом первую помощь, а затем отправили их по домам для прохождения амбулаторного лечения. Сотрудники полиции опросили родителей 14-летнего хулигана и составили на его отца административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию.

По факту распыления газа в школе проводится проверка.

Игорь Бегунов.

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