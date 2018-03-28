Газовая атака произошла в одной из школ Владивостока
В утренние часы в поликлинику для оказания медицинской помощи были доставлены шесть учеников 7-го класса одной из средних школ в пригороде Владивостока. Как стало известно корреспонденту DEITA. RU, врачи диагностировали у пострадавших раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей.
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