Газовая атака произошла в одной из школ Владивостока

В утренние часы в поликлинику для оказания медицинской помощи были доставлены шесть учеников 7-го класса одной из средних школ в пригороде Владивостока. Как стало известно корреспонденту DEITA. RU, врачи диагностировали у пострадавших раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей.