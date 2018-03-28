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03:12 (мск), источник: Восток Медиа

В Приморье активизировались кредитные мошенники

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску обратились сразу два местных жителя. Женщина и мужчина рассказали, как стали жертвами «кредитных» мошенников, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу полиции.

Жительница Уссурийска разместила на одном из сайтов в Сети объявление о том, что хочет взять кредит на сумму 250 тысяч рублей. Звонок не заставил себя долго ждать: неизвестный представился работником банка и предложил ни о чём не подозревающей женщине выгодные условия. По его словам, банк находится не в черте Уссурийска, поэтому заёмщице необходимо оплатить через мобильное приложение пошлину — 22 тысячи рублей за перевод денег и расходы курьерской службы. Деньги потерпевшая перевела, а 250 тысяч рублей так и не увидела: номер, с которого звонил «сотрудник» банка стал недоступен.

После инцидента женщина обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что по такой же схеме жертвой мошенников стал ещё один житель Уссурийска, который добровольно отдал злоумышленникам 23 850 рублей.

Управление МВД России по Приморскому краю напоминает гражданам, что пользоваться услугами сомнительных кредиторов в сети Интернет не стоит. «Мошенники за свои услуги могут потребовать передать деньги курьеру, перечислить их на карту, номер мобильного телефона, попытаются получить от вас сведения о Вашей банковской карте, предложить пройти к банкомату и совершить какие-либо операции, попросят сообщить коды, которые приходят к Вам на телефон. После получения денежных средств, злоумышленники перестают выходить на связь. Безопасно оформить кредит можно в финансовом учреждении при личном посещении», — говорится в сообщении краевого управления МВД.

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