В Приморье активизировались кредитные мошенники

Жительница Уссурийска разместила на одном из сайтов в Сети объявление о том, что хочет взять кредит на сумму 250 тысяч рублей. Звонок не заставил себя долго ждать: неизвестный представился работником банка и предложил ни о чём не подозревающей женщине выгодные условия. По его словам, банк находится не в черте Уссурийска, поэтому заёмщице необходимо оплатить через мобильное приложение пошлину — 22 тысячи рублей за перевод денег и расходы курьерской службы. Деньги потерпевшая перевела, а 250 тысяч рублей так и не увидела: номер, с которого звонил «сотрудник» банка стал недоступен.

После инцидента женщина обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что по такой же схеме жертвой мошенников стал ещё один житель Уссурийска, который добровольно отдал злоумышленникам 23 850 рублей.