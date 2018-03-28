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32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
01:42 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ: охранник ТЦ в Кемерово не выключал пожарную сигнализацию

Задержанный в Кемерово охранник ТЦ «Зимняя вишня» Сергей Антюшин не отключал пожарную сигнализацию в день пожара и не знал, как это делается. Об этом рассказал отец охранника Игорь Антюшин в интервью телеканалу RT.

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«Сын жаловался, что сигнализация все время срабатывала ложно. Он об этом доложил начальству, и в итоге ее кто-то отключил. Это произошло еще 18 марта. При этом сам сын отключить ее не мог, поскольку даже не знал, как это делается», — сказал Антюшин.

Отец охранника добавил, что во время возгорания его сын находился на рабочем месте и побежал на четвертый этаж ТЦ, чтобы помочь посетителям выбраться из здания. Он отметил, что не знает, удалось ли сыну добраться до места возгорания. Также Антюшин подчеркнул, что в данный момент сотрудники следственных органов ищут, в чем можно обвинить его сына.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет предъявил обвинения задержанным по делу о пожаре в Кемерово.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека.

Тела 25 погибших при пожаре удалось опознать в Кемерове
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27 марта© Ньюстюб
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